Άρης Μουγκοπέτρος: Ξέσπασε για το φτύσιμο του Βαλάντη στην πίστα

Θέση για το περιστατικό με τον Βαλάντη και την απαράδεκτη συμπεριφορά του στην πίστα πήρε ο Άρης Μουγκοπέτρος, επισημαίνονται ότι τέτοιες και ακόμα χειρότερες συμπεριφορές δυστυχώς είναι συχνές στον χώρο.

Μέσα από μια ανάρτησή του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου στάθηκε στο πλευρό των μουσικών, οι οποίοι -όπως υπογράμμισε- εργάζονται υπό πολύ κακές συνθήκες για ένα «ψευτονυχτοκάματο της πείνας», επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι «κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός».

«Ο Βαλάντης έφτυσε τους μουσικούς του και σωστά κάνατε και το προβάλατε. Οι μουσικοί μας, οι περισσότεροι, είναι ψυχούλες και στην κυριολεξία είναι οι αφανείς ήρωες και ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα και το σημαντικότερο, τις πιο πολλές φορές, με ένα “ψευτονυχτόκαμμα” της πείνας. Εάν μπείτε στον κόπο και διαβάσετε λίγο από το βιβλίο μου, θα καταλάβετε ότι μέχρι και το φτύσιμο είναι πολύ πολύ λίγο μπροστά σε όλα αυτά που έχω περάσει εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοί μου, που δεν μπορεί να τους δοθεί τόσο εύκολα το βήμα και να πουν τι πραγματικά συμβαίνει. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό να βγει προς τα έξω, γιατί ο κύκλος μας δεν είναι τόσο γνωστός όσο π.χ. του θεάτρου. Και εννοείται ότι δεν το λέω για να στοχοποιήσω το χώρο του θεάτρου, που σέβομαι και θαυμάζω απεριόριστα. Το λέω γιατί μπορεί ο δικός μας ο χώρος να μην είναι τόσο γνωστός, όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι από τους χειρότερους. Αλλά και πάλι θα σας πω ότι δεν είναι όλα μαύρο και υπάρχουν και συνάδελφοι ψυχάρες και καλλιτεχνάρες. ΥΓ: Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός» έγραψε ο Μουγκοπέτρος.

Σημειώνεται ότι -όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας- ο Βαλάντης, εμφανώς εκνευρισμένος με τους μουσικούς του κατά τη διάρκεια εμφάνισής του, έφτυσε προς το μέρος τους. Μια κίνηση που όπως ήταν λογικό σχολιάστηκε με πολύ αρνητικό τρόπο. Ο ίδιος, μιλώντας για το περιστατικό, παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν η πρέπουσα, ωστόσο, αμέσως μετά εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι καλλιτέχνες δεν θα πρέπει να κρίνονται…

