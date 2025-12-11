search
11.12.2025 20:29

Το ξέσπασμα της Χίλαρι Σουάνκ εναντίον θαυμάστριάς της – Τι συνέβη

xilary-swank-new

Πρωταγωνίστρια σε ένα μάλλον αμήχανο περιστατικό έγινε πρόσφατα η Χίλαρι Σουάνκ, με τη διάσημη ηθοποιό να ζητά μετέπειτα συγγνώμη για τη συμπεριφορά της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό έλαβε χώρα σε αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, με τη Χίλαρι Σουάνκ να αντιδρά απότομα όταν θεώρησε ότι κάποια γυναίκα την τραβούσε φωτογραφία, χωρίς την άδειά της.

Ο λόγος για την Τζέιντα Μπάφας, η οποία ταξίδευε στην Disneyland με τους δύο γιους της που πάσχουν από δυστροφία Duchenne και τον σύζυγό της, και έτυχε να δει τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στο αεροδρόμιο LAX στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που είχε οργανωθεί μέσω του Make-A-Wish.

«Στην παραλαβή αποσκευών, περπατούσα δίπλα στη Χίλαρι Σουάνκ», είπε η Μπάφας στην Daily Mail. «Και την κοίταξα ξανά γιατί είναι η Χίλαρι Σουάνκ και είμαι φαν των ταινιών της».

Η ίδια ανέφερε ότι έβγαλε το κινητό της επειδή αποσπάστηκε και προσπαθούσε να βρει τα παιδιά της και τον σύζυγό της: «Απλώς κοίταζα, ξέρετε, προσπαθούσα να καλέσω τον άντρα μου. Δεν τραβούσα φωτογραφία».

Το μήνυμα της Χίλαρι Σουάνκ στη θαυμάστριά της και οι εξηγήσεις που έδωσε για τη συμπεριφορά της

Η Μπάφας περιέγραψε το περιστατικό με ανάρτησή της στα social media, γράφοντας: «Πήρες αυτό που ήθελες; Πήρες αυτό για το οποίο ήρθες; Απόλαυσε αυτή τη φωτογραφία». Κατά την ίδια, η Σουάνκ «έφυγε κάπως θυμωμένη» μετά το επεισόδιο.

«Απλώς με πλήγωσε, γιατί ξεκινούσα το ταξίδι Make-A-Wish του γιου μου, κάτι που εκείνη δεν θα μπορούσε να γνωρίζει, αλλά ήταν μία από αυτές τις καταστάσεις όπου ήταν από τις πρώτες μου συναντήσεις με κάποια διασημότητα, οπότε το βρήκα και λίγο κωμικό», είπε η Μπάφας, και πρόσθεσε: «Απλώς δεν ξέρουμε τι περνούν οι άλλοι, κι εγώ ήμουν απλώς μια στρεσαρισμένη μαμά που προσπαθούσε να διαχειριστεί το LAX».

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, η Χίλαρι Σουάνκ επικοινώνησε με την Μπάφας μέσω social media, προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά της.

Όπως είπε η Μπάφας στην Daily Mail, η ηθοποιός τής έστειλε μήνυμα μέσω Instagram για να απολογηθεί και να εξηγήσει πως ανησυχούσε μήπως φωτογραφηθούν τα δίχρονα δίδυμα παιδιά της.

Η Μπάφας εξέφρασε την έκπληξή της που η ηθοποιός ήρθε σε επικοινωνία  μαζί της: «Δεν περίμενα ότι η Χίλαρι Σουάνκ θα μου μιλήσει απευθείας. Ήταν κάπως ένα “ουάου”, έμεινα άφωνη».

