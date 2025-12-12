Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

Το σκωτσέζικο ροκ συγκρότημα Primal Scream υπερασπίστηκε την εμφάνιση μιας εικόνας σβάστικας μέσα σε ένα αστέρι του Δαβίδ κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λονδίνο, απαντώντας σε κατηγορίες για ρατσισμό και αντισημιτισμό.

Κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στο Roundhouse του Λονδίνου, προβλήθηκε ένα βίντεο στη σκηνή με μια σβάστικα στο κέντρο ενός Αστεριού του Δαβίδ, η οποία στη συνέχεια τοποθετήθηκε πάνω από στα μάτια σε εικόνες πολιτικών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο προβλήθηκε πίσω από το συγκρότημα καθώς ερμήνευαν το τραγούδι Swastika Eyes.

Εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα προβλήθηκαν επίσης στην οθόνη. Το βίντεο κατέληγε με τη φράση: «Η κυβέρνησή μας είναι συνένοχη στη γενοκτονία».

Το Roundhouse δήλωσε ότι ήταν συγκλονισμένο από το βίντεο, το οποίο, όπως είπε, τραβήχτηκε εν αγνοία του. Το περιστατικό αναφέρθηκε επίσης στην αστυνομία από το Community Security Trust (CST), το οποίο προσφέρει ασφάλεια, συμβουλές και εκπαίδευση για την προστασία των Βρετανών Εβραίων.

Την Παρασκευή, οι Primal Scream, σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Instagram, υπερασπίστηκαν το βίντεο, λέγοντας: «Η ταινία είναι ένα έργο τέχνης. Σαφώς αντλεί έμπνευση από την ιστορία για να αμφισβητήσει πού βρίσκονται οι ενέργειες των σημερινών κυβερνήσεων του κόσμου σε αυτό το πλαίσιο».

Προσθέτουν: «Σκοπός της είναι να προκαλέσει συζήτηση, όχι μίσος. Σε μια ελεύθερη, πλουραλιστική και φιλελεύθερη κοινωνία, η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα δικαίωμα που επιλέγουμε να ασκήσουμε».

Κάποιοι που παρακολούθησαν τη συναυλία κατηγόρησαν τους Primal Scream για ρατσισμό. Το Roundhouse ζήτησε κατηγορηματικά συγγνώμη από αυτά τα άτομα και από την ευρύτερη εβραϊκή κοινότητα.

Οι Primal Scream, που δημιουργήθηκαν από τον frontman Bobby Gillespie το 1982, παρουσίαζαν μια συναυλία για την 25η επέτειο του άλμπουμ τους XTRMNTR.

Ένας εκπρόσωπος της CST δήλωσε: «Ο συσχετισμός ενός Αστεριού του Δαβίδ με μια σβάστικα υπονοεί ότι οι Εβραίοι είναι Ναζί και ενέχει τον κίνδυνο να ενθαρρύνει το μίσος κατά των Εβραίων.

Πρέπει να διεξαχθεί επείγουσα έρευνα από τον χώρο και τον διοργανωτή για το πώς συνέβη αυτό, και το έχουμε αναφέρει στην αστυνομία».

Η Δημιουργική Κοινότητα για την Ειρήνη, μια φιλοϊσραηλινή ομάδα υπεράσπισης που κάνει εκστρατεία κατά του αντισημιτισμού στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, περιέγραψε το βίντεο ως «πράξη βαθιάς κακίας, βεβήλωσης και σκληρότητας».

Ανέφερε: «Το Αστέρι του Δαβίδ είναι ένα ιερό σύμβολο της εβραϊκής ταυτότητας. Η σβάστικα είναι το έμβλημα ενός γενοκτονικού καθεστώτος που είναι υπεύθυνο για τη δολοφονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων. Η συγχώνευση αυτών των δύο συμβόλων είναι μια πράξη βαθιάς κακίας, βεβήλωσης και σκληρότητας. Είναι αντισημιτισμός στην πιο έντονη μορφή του».

