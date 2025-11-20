Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο μπασίστας των Stone Roses και Primal Scream, Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ

Ο Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ, μπασίστας των θρυλικών βρετανικών συγκροτημάτων The Stone Roses και Primal Scream, απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών.

Ο θάνατος του Μάνι επιβεβαιώθηκε από τον αδελφό του Γκρεγκ, ο οποίος έγραψε στο Facebook: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θλιβερό θάνατο του αδελφού μου. Γκάρι Μάνι Μούνφιλντ αναπαύσου εν ειρήνη!».

Ο μπασίστας ήταν μέλος της κλασικής σύνθεσης των Stone Roses, παίζοντας στα δύο μοναδικά άλμπουμ τους, το θρυλικό ομώνυμο άλμπουμ του 1989 και το επόμενο άλμπουμ τους, Second Coming του 1994. Εντάχθηκε στο συγκρότημα του Μάντσεστερ το 1987, παραμένοντας μαζί τους μέχρι τη διάλυσή τους το 1996, και επανεντάχθηκε στο συγκρότημα μετά την επανένωσή τους που διήρκεσε από το 2011 έως το 2017.

Εντάχθηκε σε ένα άλλο πρωτοποριακό συγκρότημα, τους Primal Scream, το 1996 και έπαιξε μαζί τους για 15 χρόνια.

Ο Ίαν Μπράουν τραγουδιστής των Stone Roses έγραψε στο X για τον θάνατο του μπασίστα του συγκροτήματος: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάνι».

REST IN PEACE MANi X November 20, 2025

Ο Τιμ Μπέρτζες των Charlatans τον χαρακτήρισε «έναν από τους απόλυτα καλύτερους από κάθε άποψη – έναν τόσο όμορφο φίλο».

Ο τραγουδιστής των Oasis, Λίαμ Γκάλαχερ σε ανάρτησή του αναφέρει: «Σε απόλυτο σοκ και συντετριμμένος από την είδηση για τον ήρωά μου Μάνι».

IN TOTAL SHOCK AND ABSOLUTELY DEVASTATED ON HEARING THE NEWS ABOUT MANI MY HERO RIP RKID LG November 20, 2025

Εκτός από τους Stone Roses και τους Primal Scream, ο Μάνι έπαιξε επίσης στο supergroup Freebass μαζί με τους θρύλους του μπάσου Άντι Ρουρκ (The Smiths) και Πίτερ Χουκ (New Order), καθώς και τον τραγουδιστή Γκάρι Μπριγκς (Haven).

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, είχε ανακοινώσει μια περιοδεία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και το 2027, κατά την οποία θα μοιραζόταν τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις του από τη συμμετοχή του στα δύο συγκροτήματα.

A Manchester music icon and a passionate, lifelong Red.



Our deepest condolences go out to the loved ones of Gary ‘Mani’ Mounfield 🙏 November 20, 2025

