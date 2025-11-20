Δείτε την Ντούα Λίπα στο Μαρακανά με μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας (Video)

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου είπε να συνδυάσει η Ντούα Λίπα στη Λατινική Αμερική, όπου… ωφέλιμον οι συναυλίες της και… τερπνόν το ποδόσφαιρο.

Μετά το ντέρμπι της Αργεντινής, το Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ, το οποίο παρακολούθησε πριν από λίγες ημέρες, αυτή τη φορά η Βρετανή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Μαρακανά για να δει το φημισμένο ντέρμπι της Βραζιλίας ανάμεσα στη Φλαμένγκο και στη Φλουμινένσε.

LA CARA LO DICE TODO… Parece que Dua Lipa disfrutó el triunfazo 2-1 de Fluminense en el clásico contra Flamengo en el Maracaná. 🥲⚽🇧🇷



📹 @fluminensefc pic.twitter.com/LRjO2JXzL0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2025

dua lipa hablando con la gente en el estadio maracanápic.twitter.com/SgJT3mxsv0 — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 20, 2025

Όταν έγινε αντιληπτή από τους Βραζιλιάνους δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές της, φορώντας μάλιστα και το T- shirt της εθνικής Βραζιλίας.

ELA É BRASILEIRA 🇧🇷 Dua Lipa toda fofinha no Maracanã! pic.twitter.com/dt9phs5d9F November 20, 2025

VAI PRO DUMP! Dua Lipa e seus irmãos tirando uma selfie no Maracanã. 🇧🇷 pic.twitter.com/FBqux7RQ9X — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) November 20, 2025

Dua Lipa está em um camarote do Maracanã acompanhando o Fla-Flu.



A cantora britânica foi convidada pelo Fluminense.



🗞 @geglobo

📸 Giba Perez/ge pic.twitter.com/JV3BRrKMzw November 20, 2025

