Δείτε την Ντούα Λίπα στο Μαρακανά με μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας (Video)

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου είπε να συνδυάσει η Ντούα Λίπα στη Λατινική Αμερική, όπου… ωφέλιμον οι συναυλίες της και… τερπνόν το ποδόσφαιρο.
Μετά το ντέρμπι της Αργεντινής, το Μπόκα Τζούνιορς – Ρίβερ Πλέιτ, το οποίο παρακολούθησε πριν από λίγες ημέρες, αυτή τη φορά η Βρετανή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Μαρακανά για να δει το φημισμένο ντέρμπι της Βραζιλίας ανάμεσα στη Φλαμένγκο και στη Φλουμινένσε.
Όταν έγινε αντιληπτή από τους Βραζιλιάνους δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές της, φορώντας μάλιστα και το T- shirt της εθνικής Βραζιλίας.
