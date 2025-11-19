FIBA Europe Cup: Πρωτιά και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ακατάλληλο για καρδιακούς εξελίχθηκε το αποψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports Arena, για την 6η αγωνιστική -τελευταία για την κανονική περίοδο- του FIBA Europe Cup, απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ. Ο «Δικέφαλος» βρέθηκε στα 5 δέκατα πριν από τη λήξη να χάνει με έναν πόντο, ανέτρεψε, εντούτοις, το εις βάρος του σκηνικό και με 2/2 βολές του Μουρ- σχεδόν σε νεκρό χρόνο- κέρδισε με 88-87. Αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, με πρωτιά στον 6ο όμιλο.
Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι υστέρησαν στη ρακέτα (26-33 τα ριμπάουντ), ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (26 πόντοι, 19 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο). Το έργο του στήριξε άριστα ο Μπεν Μουρ (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ).
Πρώτος σκόρερ και μοιραίος στο τέλος για τους Γερμανούς, ήταν ο Τζόσουα Ομπιέσι (27 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).
Με τον Μέλβιν να εκτελεί ποικιλοτρόπως, ο ΠΑΟΚ απέκτησε γρήγορα «αέρα» 8 πόντων (5’ 18-10). Απόσταση η οποία, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, «ανέβηκε» στο +10 (35-25) και στο 19’, με την καταλυτική παρουσία του Μουρ και τη βοήθεια του Ντίμσα, στο +13 (50-37).
Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, βρίσκοντας επιθετικές λύσεις από τους Χόλογουεϊ, Ν’Γκεσάν, Ζίλκα, η Μπράουνσβαϊγκ μείωσε στους 6 πόντους (23’ 54-48). Οι Μουρ, Ντίμσα έστειλαν τον «Δικέφαλο» ξανά στο +11 (25’ 59-48), με τους Γερμανούς, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Ομπιέσι, να πλησιάζουν στους 2 πόντους στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου (63-61, 68-66).
«Πυροβολώντας» από τα 6.75, ο Μπράουν έδωσε «ανάσα» στον ΠΑΟΚ (32’ 71-66), η Μπράουνσβαϊγκ, όμως, «απάντησε» με επιμέρους 3-11 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 35’ με +3 (74-77). Διαφορά που είχε και στο 38’ (81-84).
Με 3/3 βολές από τον Μπράουν και 14’’3 να απομένουν για τη λήξη, ο «Δικέφαλος» έγινε «αφεντικό» στο παρκέ με 86-85. Ο Ομπιέσι πήρε πάνω του την επίθεση των φιλοξενούμενων έκανε το 86-87 και με 4 δέκατα για το τέλος ο Μουρ κέρδισε φάουλ από τον Χόουλι και με 2/2 βολές έκανε το 88-87, το οποίο αποτέλεσε το τελικό σκορ, καθώς στην τελευταία επίθεση των Γερμανών ο Τζόουνς έκοψε το σουτ του Ομπιέσι.
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87
Διαιτητές: Τσούλιν (Rουμανία), Σάντσεζ Σίχτο (Ισπανία), Ζάνεφ (Βουλγαρία).
Οι συνθέσεις:
ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 26 (3), Κόνιαρης 4, Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3(1), Τζάκσον 8, Τζόουνς 4, Περσίδης 4, Μπράουν 9 (1), Μουρ 19, Ντίμσα 9 (3).
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ (Κώστας Παπάζογλου): Ν’Γκεσάν 13, Σρέντερ 3, Χόουλι 6, Ζίλκα 5 (1), Τόμιτς, Ομπιέσι 27 (5), Χόλογουεϊ 2, Ντζιέ 8, Σέρφιλντ 17 (3), Φλάνιγκαν 6.
