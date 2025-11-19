FIBA Europe Cup: Πρωτιά και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ (Video)

Σε ακατάλληλο για καρδιακούς εξελίχθηκε το αποψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports Arena, για την 6η αγωνιστική -τελευταία για την κανονική περίοδο- του FIBA Europe Cup, απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ. Ο «Δικέφαλος» βρέθηκε στα 5 δέκατα πριν από τη λήξη να χάνει με έναν πόντο, ανέτρεψε, εντούτοις, το εις βάρος του σκηνικό και με 2/2 βολές του Μουρ- σχεδόν σε νεκρό χρόνο- κέρδισε με 88-87. Αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, με πρωτιά στον 6ο όμιλο.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι υστέρησαν στη ρακέτα (26-33 τα ριμπάουντ), ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (26 πόντοι, 19 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο). Το έργο του στήριξε άριστα ο Μπεν Μουρ (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ και μοιραίος στο τέλος για τους Γερμανούς, ήταν ο Τζόσουα Ομπιέσι (27 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Το ματς

Με τον Μέλβιν να εκτελεί ποικιλοτρόπως, ο ΠΑΟΚ απέκτησε γρήγορα «αέρα» 8 πόντων (5’ 18-10). Απόσταση η οποία, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, «ανέβηκε» στο +10 (35-25) και στο 19’, με την καταλυτική παρουσία του Μουρ και τη βοήθεια του Ντίμσα, στο +13 (50-37).

Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, βρίσκοντας επιθετικές λύσεις από τους Χόλογουεϊ, Ν’Γκεσάν, Ζίλκα, η Μπράουνσβαϊγκ μείωσε στους 6 πόντους (23’ 54-48). Οι Μουρ, Ντίμσα έστειλαν τον «Δικέφαλο» ξανά στο +11 (25’ 59-48), με τους Γερμανούς, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Ομπιέσι, να πλησιάζουν στους 2 πόντους στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου (63-61, 68-66).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75, ο Μπράουν έδωσε «ανάσα» στον ΠΑΟΚ (32’ 71-66), η Μπράουνσβαϊγκ, όμως, «απάντησε» με επιμέρους 3-11 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 35’ με +3 (74-77). Διαφορά που είχε και στο 38’ (81-84).

Με 3/3 βολές από τον Μπράουν και 14’’3 να απομένουν για τη λήξη, ο «Δικέφαλος» έγινε «αφεντικό» στο παρκέ με 86-85. Ο Ομπιέσι πήρε πάνω του την επίθεση των φιλοξενούμενων έκανε το 86-87 και με 4 δέκατα για το τέλος ο Μουρ κέρδισε φάουλ από τον Χόουλι και με 2/2 βολές έκανε το 88-87, το οποίο αποτέλεσε το τελικό σκορ, καθώς στην τελευταία επίθεση των Γερμανών ο Τζόουνς έκοψε το σουτ του Ομπιέσι.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87

Διαιτητές: Τσούλιν (Rουμανία), Σάντσεζ Σίχτο (Ισπανία), Ζάνεφ (Βουλγαρία).

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 26 (3), Κόνιαρης 4, Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3(1), Τζάκσον 8, Τζόουνς 4, Περσίδης 4, Μπράουν 9 (1), Μουρ 19, Ντίμσα 9 (3).

ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ (Κώστας Παπάζογλου): Ν’Γκεσάν 13, Σρέντερ 3, Χόουλι 6, Ζίλκα 5 (1), Τόμιτς, Ομπιέσι 27 (5), Χόλογουεϊ 2, Ντζιέ 8, Σέρφιλντ 17 (3), Φλάνιγκαν 6.

