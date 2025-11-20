Αϊτή: Η πρόκριση στο Μουντιάλ έπαψε τη βία και έφερε χαρά και πανηγυρισμούς

Ένα τρανό παράδειγμα το πώς μπορεί ο αθλητισμός να ενώσει, αποτελεί η εικόνα στους δρόμους της Αϊτής εδώ και δύο ημέρες.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1974 και οι πολίτες της χώρας βγήκαν για πρώτη φορά ίσως, άφοβα στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

After the qualification, the people of Haiti continue to celebrate.



That qualification means a lot ❤️🇭🇹



They're going to play the 2026 World Cup! 🎉🇭🇹⚽



pic.twitter.com/FUjDt4Q2zv — Bendjino Simon ⚽️ (@bendjinosimonn) November 19, 2025

Μια ασυνήθιστη εικόνα με πυροτεχνήματα, τραγούδια και ξέφρενο χορό αντίκριζε κανείς στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της νησιωτικής χώρας που μαστίζεται εδώ και χρόνια από την βία των συμμοριών.

Είναι χαρακτηριστικό πως όλοι οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας έγιναν εκτός χώρας για λόγους ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει μάλιστα από το 2021.

Haiti have been through insurmountable hardship.



What an achievement and what a historic night for them.



This is what makes international football special. Club football has gotten stale; international football keeps giving us these beautiful stories. pic.twitter.com/3Ejsjg0Lce November 19, 2025

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της Αμερικής, υποφέρει εδώ και καιρό από την βία των εγκληματικών συμμοριών, που διαπράττουν δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές, εν μέσω χρόνιας πολιτικής αστάθειας.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από το 2024, όταν οι συμμορίες ανάγκασαν τον τότε πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί να παραιτηθεί. Η χώρα, στην οποία δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές από το 2016, κυβερνάται έκτοτε από ένα Μεταβατικό Προεδρικό Συμβούλιο που προσπαθεί να σταματήσει την βία.

C’est la fête en Haïti, à Port-au-Prince, la capitale, mais aussi dans toutes les villes de province !



Tous les Haïtiens sont fiers de l’équipe, de son parcours, mais surtout de la manière dont elle s’est battue pour en arriver là.



Après plus de 50 ans d’attente, les Grenadiers… pic.twitter.com/l2ohlfzXT6 November 19, 2025

«Χρειαζόμαστε μια εθνική εορτή για να γιορτάσουμε, με κλειστά σχολεία. Χρειαζόμαστε διασκέδαση και χαρά. Απελευθερώστε την χώρα και εξαλείψτε τις συμμορίες», δήλωσε στο AFP ένας κάτοικος του Πορτ-ο-Πρενς. Κατά 90% ελεγχόμενη από συμμορίες, η πρωτεύουσα πλημμύρισε από αγαλλίαση μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης, καθώς χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, ενώ πολλοί εξ’ αυτών κρατούσαν την εθνική σημαία της χώρας.

Scenes right now in the south side of Haiti… this means a lot to us Haitians..WorldCup, here we come🇭🇹🇭🇹🇭🇹💙❤️ pic.twitter.com/Yg6fYMFgAG — Wes (@designzbywes) November 19, 2025

«Δεν θα έπρεπε να είμαι στους δρόμους αυτήν την ώρα, αλλά επειδή είναι για την Αϊτή, θα το κάνω ούτως ή άλλως», δήλωσε η Γουιντένι Μπρούνο, ενώ ένας φίλος της προσθέτει: «Είμαι τόσο υπερήφανος για την Αϊτή, που θα περάσω την νύχτα στους δρόμους».

Οι φίλαθλοι παρήλασαν στο ρυθμό τραγουδιών που έπαιζαν ομάδες rara, ένα αϊτινό μουσικό είδος, κάτω από έναν ουρανό φωτισμένο από πυροτεχνήματα. Η χαρά εξαπλώθηκε επίσης στις περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα και σε πόλεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως το Καπ-Αϊτιέν και το Μιραγκονέ.

Οι πανηγυρισμοί έφθασαν ακόμη και σε γειτονιές που ελέγχονται από εγκληματικές συμμορίες, όπως η Φονταμάρα και το Μπα-Ντελμάς.

Ακόμη και ο Τζίμι Σεριζιέ, γνωστός και ως «Μπάρμπεκιου», αρχηγός του συνασπισμού συμμοριών «Viv ansanm» (Ζήστε Μαζί), συμμετείχε στον εορτασμό με τους κατοίκους της γειτονιάς του, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

