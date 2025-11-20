Κέιτ Mίντλετον: Απαστράπτουσα σε βραδινή έξοδο μετά από 2 χρόνια – Η αγκαλιά με την Jessie J μετά τη μάχη τους με τον καρκίνο (Photos/Video)

Επίσημη βραδινή έξοδο έκανε το βράδυ της Τετάρτης μετά από δύο χρόνια και την περιπέτεια της υγείας της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το πριγκιπικό ζευγάρι παρευρέθηκε στο καθιερωμένο Royal Variety Performance, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Royal Albert Hall του Λονδίνου.

From Paddington The Musical to a 40th anniversary celebration of Les Misérables — a brilliant evening showcasing the best of theatre, comedy and music.



All while supporting the Royal Variety Charity which offers UK-wide help to industry professionals of all ages — offering… pic.twitter.com/JYCmIIeAs3 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 20, 2025

Οι δυο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και λαμπεροί στο κόκκινο χαλί, η Κέιτ Μίντλετον με μία βελούδινη πράσινη εφαρμοστή τουαλέτα και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με μαύρο παπιγιόν και βελούδινο σμόκιν.

A magical night at the Royal Variety Performance! ✨



Grateful to all the incredible talent on stage and the dedicated teams behind the scenes for creating such a brilliant evening. A powerful reminder of why supporting the arts matters is so important! pic.twitter.com/KNYlVAoqpy — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 19, 2025

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον παρακολούθησαν την φιλανθρωπικού τύπου εκδήλωση καθώς η τραγουδίστρια Κάθριν Τζένκινς τραγούδησε τον εθνικό ύμνο στο Royal Variety.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας τραγούδησαν και οι δυο μαζί σε μια φιλανθρωπική βραδιά, με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για τους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο του θεάματος, ενώ αργότερα φωτoγραφήθηκαν και με τον Paddy, με την Κέιτ Μίντλετον να σχολιάζει ότι τα παιδιά της θα ήταν απογοητευμένα αν μάθαιναν για τη συνάντησή της μαζί του.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει η τρυφερή αγκαλιά της Κέιτ Μίντλετον με την τραγουδίστρια Jessie J, μετά από τη μάχη που έδωσαν και οι δύο με τον καρκίνο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία και «έκανε ό,τι μπορούσε για να παραμείνει απαλλαγμένη από τον καρκίνο», ενώ η Jessie J. υποβλήθηκε σε μαστεκτομή τον Ιούνιο ως μέρος της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού.

Απευθυνόμενη στην Κέιτ Μίντλετον η Jessie J. ανέφερε: «Μόλις είχα καρκίνο του μαστού. Θέλω απλώς να σε αγκαλιάσω, ο καρκίνος σε κάνει να βλέπεις τη ζωή με άλλη ματιά». Οι δύο γυναίκες «έσπασαν» το βασιλικό πρωτόκολλο, καθώς η τραγουδίστρια έβαλε το χέρι της στον ώμο της Κέιτ – πριν οι δύο γυναίκες αγκαλιαστούν και μιλήσουν για το σοκ που ένιωσαν όταν έμαθαν τη διάγνωση του καρκίνου.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το νέο της τραγούδι «I’ll Never Know Why», το οποίο έγραψε για τον σωματοφύλακά της Dave, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2021. Η Κέιτ Μίντλετον της είπε ότι ήταν «ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι».

‘I had cancer… I just want to give you a hug’: Princess of Wales shares moving moment with pop star Jessie J https://t.co/OzLnFKYyLz pic.twitter.com/Kvc8qLiZEr November 20, 2025

Η Jessie απάντησε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μου λείπει και θέλω να βοηθήσω τους άλλους».

Μετά την εμφάνισή της, η Jessie εξήγησε ότι επέλεξε σκόπιμα να ντυθεί με μαύρο φούτερ και φόρμα γιατί ήθελε να περάσει ένα μήνυμα σε όσους νιώθουν κατάθλιψη. «Δεν θέλουν να σηκωθούν το πρωί, να φορέσουν ένα ωραίο φόρεμα ή να βαφτούν. Απλά, φορούν άνετα ρούχα στον καναπέ».

Jessie J reveals reason behind her emotional 'mum-to-mum' embrace with Princess of Wales at Royal Variety Performance https://t.co/KYE0xdJXXy — Zicutake USA Comment (@Zicutake) November 20, 2025

Η τραγουδίστρια είπε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τη ρώτησε αν θα ήθελε να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τις ανοιχτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία και να καταπολεμήσουν το στίγμα.

Διαβάστε επίσης:

Τζέιν Φόντα: «Δεν πίστευα ότι θα ζούσα μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω από ναρκωτικά και μοναξιά»

Ρονάλντο – Τζορτζίνα: Οι ετοιμασίες τους για το δείπνο στον Λευκό Οίκο – Ο Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε το look τους (Video)

Λύγισε η Ιωάννα Πηλιχού: «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δυο ώρες μαζί της» (Video)