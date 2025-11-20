Τζέιν Φόντα: «Δεν πίστευα ότι θα ζούσα μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω από ναρκωτικά και μοναξιά»

Ποτέ δεν πίστευε ότι θα έφτανε στα 87 της χρόνια, δήλωσε η Τζέιν Φόντα σε συνέντευξη που παραχώρησε, μιλώντας στο podcast «IMO» της Μισέλ Ομπάμα, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι ήταν «σίγουρη ότι δεν θα έφτανε παραπάνω από 30 ετών».

«Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30. Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω. Δεν είμαι προσωπικότητα που εθίζομαι, αλλά πίστευα ότι θα πεθάνω από ναρκωτικά και μοναξιά» είπε, επισημαίνοντας ότι «είναι συγκλονιστικό» το γεγονός ότι πλησιάζει τα 88!

Παρά τις δυσκολίες, ωστόσο, σημείωσε πως δεν θα γύριζε πίσω ούτε λεπτό. «Αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένη, πιο ολόκληρη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και ελεύθερη» τόνισε.

Why Jane Fonda Didn’t Think She Would ‘Live Past 30′https://t.co/VY4EdWhZ3q — Reality Tea (@RealityTea) November 19, 2025

Αναφερόμενη στο πέρασμα του χρόνου και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον θάνατο, η Τζέιν Φόντα δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος φόβος για την ίδια είναι να φύγει, νιώθοντας τύψεις, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη η συγχώρεση και κυρίως η αυτοσυγχώρεση.

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να πεθάνω με τύψεις. Έβλεπα τον πατέρα μου να πεθαίνει γεμάτος τύψεις, και αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Αυτή ήταν μια σημαντική συνειδητοποίηση για μένα, γιατί αν δεν θέλεις να πεθάνεις με τύψεις, τότε πρέπει να ζήσεις το τελευταίο μέρος της ζωής σου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν τύψεις. Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που με αγαπούν. Η συγχώρεση παίζει ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της συγχώρεσης του εαυτού μου. Αυτό με έχει καθοδηγήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Ζω για να μην έχω τύψεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Το γήρας μπορεί να είναι υπέροχο, αρκεί να το ζεις με πρόθεση. Είμαι αμφιλεγόμενη, είμαι ακτιβίστρια, υπήρξα και πολύ αντιδημοφιλής. Τώρα είμαι δημοφιλής, αλλά δεν θα κρατήσει. Είναι σημαντικό όμως, για κάποιον σαν εμένα να δείχνει ότι μπορεί να είναι ενεργός, να φαίνεται καλά και να είναι ακόμη “λειτουργικός”. Αυτό δίνει κουράγιο στους νεότερους» πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στα 87 της, η ίδια απολαμβάνει μια δεύτερη άνθιση στην καριέρα της.

«Μπορεί να μοιάζει σαν το λυκόφως της ζωής μου, αλλά για μένα είναι ένα “πάμε κορίτσι μου, το χεις”. Δεν έχω τελειώσει» είχε δηλώσει, παραλαμβάνοντας φέτος το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα SAG Awards.

