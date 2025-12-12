search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:16
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 12:09

Άννα Φόνσου για Ζωζώ Σαπουντζάκη – «Την πρόδωσαν λίγο τα πόδια της» (Video)

12.12.2025 12:09
Τα νεότερα για την υγεία της Ζωζώς Σαπουντζάκη, μετά την εμφάνισή της σε αμαξίδιο μετέφερε η Άννα Φόνσου.

Η ηθοποιός τόνισε ότι όλα βαίνουν καλώς για τη συνάδελφο και στενή φίλη της, επισημαίνοντας ότι αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα με τα πόδια της το οποίο ήταν, ευτυχώς, παροδικό.

«Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι μια χαρά, θα πάω να κάνουμε μαζί παραμονή των Χριστουγέννων. Να μην ασχολείστε πολύ με τη Ζωζώ, είναι ένας θρύλος, μία γυναίκα που έχει αφήσει εποχή. Είναι λογικό στην ηλικία που είναι να έχει αρρωστήσει και λίγο. Την πρόδωσαν λίγο τα πόδια της, όλους μας πονάνε. Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε όμως και σηκώνεται» είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

