search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 11:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 10:30

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

13.12.2025 10:30
paparizoy-new

Μήνυμα για την περιπέτεια της υγείας της, μέσω social media, έστειλε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια και κριτής του Voice, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν υπερκόπωση, ευχαρίστησε τον Κωστή Μαραβέγια για την αντικατάστασή της και δήλωσε πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», έγραψε στην ανάρτησή της.

»Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους».

Όσον αφορά στην αντικατάστασή της από τον Κώστη Μαραβέγια, έγραψε: «Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου. Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες».

«Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ», ανέφερε τέλος.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε συναυλία του γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο (Video)

Ένα… δράμα ζουν οι Μπέκαμ: Έχουν χάσει κάθε ελπίδα να τα βρουν με την σύζυγο του γιου τους

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delivery-listeia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση δέχθηκε διανομέας από άτομα που ήθελαν τον ληστέψουν

christmas dinner new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ερωτήσεις που χαλάνε το εορταστικό τραπέζι και πώς να τις αντιμετωπίσεις χωρίς ένταση, απολογίες ή καβγά

miss_finland
LIFESTYLE

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Νέες φωτογραφίες που «καίνε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ – «Δεν είναι κάτι σπουδαίο», απαντά (Video)

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για “Γκρούεζες”» – «Διπλάσιες οι δαπάνες στον προϋπολογισμό για την υγεία το 2026»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 11:24
delivery-listeia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση δέχθηκε διανομέας από άτομα που ήθελαν τον ληστέψουν

christmas dinner new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ερωτήσεις που χαλάνε το εορταστικό τραπέζι και πώς να τις αντιμετωπίσεις χωρίς ένταση, απολογίες ή καβγά

miss_finland
LIFESTYLE

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

1 / 3