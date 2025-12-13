Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

Μήνυμα για την περιπέτεια της υγείας της, μέσω social media, έστειλε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια και κριτής του Voice, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν υπερκόπωση, ευχαρίστησε τον Κωστή Μαραβέγια για την αντικατάστασή της και δήλωσε πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», έγραψε στην ανάρτησή της.

»Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους».

Όσον αφορά στην αντικατάστασή της από τον Κώστη Μαραβέγια, έγραψε: «Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου. Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες».

«Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ», ανέφερε τέλος.

