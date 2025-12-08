search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
08.12.2025

Εκτός Voice η Έλενα Παπαρίζου μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο – Ποιος θα την αντικαταστήσει

08.12.2025 21:31
paparizoy-new

Εκτός του δημοφιλούς μουσικού σόου «The Voice» θα παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα η Έλενα Παπαρίζου, μετά την εισαγωγή της σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας το βράδυ της Κυριακής, 7/12.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας που εκπροσωπεί την τραγουδίστρια, η Έλενα Παπαρίζου θα χρειαστεί να νοσηλευτεί, και ως εκ τούτου θα απέχει από τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Κωστής Μαραβέγιας στην καρέκλα της Έλενας Παπαρίζου στο «The Voice»

Μεταξύ αυτών, και η θέση της Έλενας Παπαρίζου ως κριτής στο «The Voice», η οποία, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ‘χουμε», θα καλυφθεί προσωρινά από τον Κωστή Μαραβέγια, που έχει μεγάλη εμπειρία στο μουσικό σόου.

Μία ακόμη προγραμματισμένη επαγγελματική υποχρέωση της Έλενας Παπαρίζου ήταν και η εμφάνισή της στο δήμο Περιστερίου, στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, μία εκδήλωση η οποία είχε ήδη αναβληθεί λόγω των καιρικών συνθηκών και είχε μεταφερθεί για την Τρίτη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τη θέση της Έλενας Παπαρίζου στην εκδήλωση θα πάρει η Πέγκυ Ζήνα.

