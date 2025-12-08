search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 14:21

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

08.12.2025 14:21
stalone-trump-new

Στους τιμώμενους του 2025 του Kennedy Center, της κορυφαίας καλλιτεχνικής τιμητικής διάκρισης στις ΗΠΑ που απονέμεται σε προσωπικότητες με τεράστια συνεισφορά στον πολιτισμό συγκαταλέγεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ενώ μαζί του τιμήθηκαν, επίσης, οι KISS, η Gloria Gaynor, ο George Strait και ο Michael Crawford.

Από το «Rocky» έως το «Creed», αλλά και τον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση της αμερικανικής pop κουλτούρας επί σχεδόν πέντε δεκαετίες, το Kennedy Center αναγνωρίζει το σύνολο της πορείας του Σταλόνε ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα περπατώντας στο κόκκινο χαλί κρατώντας ένα μπαστούνι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο σταρ έχει τραυματιστεί από κάποιες σκηνές δράσης που έχει γυρίσει, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει κάποια επίσημη σχετική ανακοίνωση από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, την τελετή φιλοξένησε και παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας νωρίτερα επιλέξει τους φετινούς τιμώμενους έπειτα από αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center.

@dailymail Sylvester Stallone has sparked fresh concern as he stepped out with a cane for the very first time in public at the 2025 Kennedy Center Honors in Washington, D.C. The Rocky legend, 79, leaned on a sleek black cane with a gold-toned handle while making a grand entrance at the Kennedy Center Opera House in Washington, D.C., on Saturday night, where he was celebrated as one of this year's Kennedy Center Honorees. #sylvestrestallone #celebrity ♬ original sound – Daily Mail
@independent Donald Trump appeared to mispronounce Sylvester Stallone’s name while awarding him a medal as a Kennedy Center honouree on Saturday, 6 December. #Trump #SylvesterStallone #KennedyCenterHonours ♬ original sound – Independent

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

Cher: Φήμες τη θέλουν να παντρεύεται λίγο πριν τα 80ά γενέθλιά της

«Διπλό χτύπημα» από τη Sydney Sweeney: Η τόπλες φωτογραφία και η «δεξιά» εμφάνιση (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bloko_nikaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μετανάστες από τη Λευκορωσία φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:46
bloko_nikaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

1 / 3