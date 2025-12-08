Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

Στους τιμώμενους του 2025 του Kennedy Center, της κορυφαίας καλλιτεχνικής τιμητικής διάκρισης στις ΗΠΑ που απονέμεται σε προσωπικότητες με τεράστια συνεισφορά στον πολιτισμό συγκαταλέγεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ενώ μαζί του τιμήθηκαν, επίσης, οι KISS, η Gloria Gaynor, ο George Strait και ο Michael Crawford.

Από το «Rocky» έως το «Creed», αλλά και τον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση της αμερικανικής pop κουλτούρας επί σχεδόν πέντε δεκαετίες, το Kennedy Center αναγνωρίζει το σύνολο της πορείας του Σταλόνε ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα περπατώντας στο κόκκινο χαλί κρατώντας ένα μπαστούνι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο σταρ έχει τραυματιστεί από κάποιες σκηνές δράσης που έχει γυρίσει, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει κάποια επίσημη σχετική ανακοίνωση από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, την τελετή φιλοξένησε και παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας νωρίτερα επιλέξει τους φετινούς τιμώμενους έπειτα από αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center.

#celebrity ♬ original sound – Daily Mail @dailymail Sylvester Stallone has sparked fresh concern as he stepped out with a cane for the very first time in public at the 2025 Kennedy Center Honors in Washington, D.C. The Rocky legend, 79, leaned on a sleek black cane with a gold-toned handle while making a grand entrance at the Kennedy Center Opera House in Washington, D.C., on Saturday night, where he was celebrated as one of this year's Kennedy Center Honorees. #sylvestrestallone

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

Cher: Φήμες τη θέλουν να παντρεύεται λίγο πριν τα 80ά γενέθλιά της

«Διπλό χτύπημα» από τη Sydney Sweeney: Η τόπλες φωτογραφία και η «δεξιά» εμφάνιση (Photos)