«Διπλό χτύπημα» από τη Sydney Sweeney: Η τόπλες φωτογραφία και η «δεξιά» εμφάνιση (Photos)

Σε είδηση έχει καταφέρει να μετατρέψει την κάθε της εμφάνιση η γνωστή ηθοποιός Sydney Sweeney, καθώς έχει προκαλέσει πραγματική… μανία γύρω από το όνομά της – τόσο καλλιτεχνικά όσο και… κοινωνικά.

Η νεαρή ηθοποιός για να προβάλλει τη νέα ταινία της «The Housemaid» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Amanda Seyfried ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram ένα «πακέτο» με φωτογραφίες μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της.

Ταυτόχρονα, η Sweeney φρόντισε να… εξιτάρει τους απανταχού θαυμαστές της καθώς ανέβασε και μια τόπλες φωτογραφία της στην οποία καλύπτει το στήθος της με τα χέρια της, την ώρα που διάφορος κόσμος την ετοιμάζει.

Ωστόσο, υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία προκάλεσε νέες συζητήσεις σχετικά με την πολιτική ταυτότητα της Sweeney – την οποία διεκδικεί το ακροδεξιό κίνημα MAGA που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για να εμφανιστεί στον Jimmy Fallon, η Sweeney φόρεσε ένα στενό φόρεμα περίπου ως τη μέση της γάμπας και έκανε τα μαλλιά της ίσια και σαν κάσκα.

Η εμφάνιση αυτή θύμησε πολύ τις εμφανίσεις γυναικών δημοσιογράφων στο συντηρητικό Fox News, έναν από τους «πυλώνες» της συντηρητικής Αμερικής, με αποτέλεσμα να ανοίξει και πάλι η συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές της πεποιθήσεις, για τις οποίες, πάντως, η ίδια δεν λέει κουβέντα.

Διαβάστε επίσης:

Nταλιάνης για το metoo: «Όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα έντονα πράγματα, ήταν μια άλλη εποχή – Δεν είναι όλα λυμένα» (Video)

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

Revenge porn: Ξεσπά η Ιωάννα Τούνη – «Ήθελε να με εξευτελίσει, ως μια φθηνή γυναίκα-τρόπαιο» (Video)