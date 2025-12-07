Nταλιάνης για το metoo: «Όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα έντονα πράγματα, ήταν μια άλλη εποχή – Δεν είναι όλα λυμένα» (Video)

Στο «Ραντεβού το ΣΚ» έδωσε συνέντευξη ο Γιάννης Νταλιάνης, μιλώντας για την πορεία του στο θέατρο, τις προκλήσεις που πέρασε στην προσωπική του ζωή αλλά και τον ρόλο της πατρότητας, που – όπως αποκάλυψε – αποτελεί τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εξήγησε πως γενικά αποφεύγει τις πολλές δημόσιες τοποθετήσεις: «Δεν δίνω συχνά συνεντεύξεις, πρέπει να υπάρχει λόγος σχετικός με τη δουλειά μου, όχι για να μιλάω για τα προσωπικά μου. Η δουλειά μου είναι το μεγάλο μου πάθος, είναι στη φύση μου να μοιράζομαι σκέψεις, συναισθήματα και ιστορίες με τον κόσμο. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το θέατρο», ξεκίνησε να λέει ο Γιάννης Νταλιάνης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εποχή του #metoo και στις αλλαγές που έφερε στον χώρο: «Όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα έντονα πράγματα, ήταν μια άλλη εποχή. Αυτός ο φόβος με το #metoo ξεπεράστηκε σε έναν μεγάλο βαθμό, δεν είναι όλα λυμένα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε και για την υπερβολική έκθεση των προσωπικών ζωών στο δημόσιο λόγο, κάτι που και ο ίδιος έχει βιώσει: «Τώρα έχει γίνει της μόδας να ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή του καθένα, έχει παραγίνει. Κάποιες στιγμές δέχθηκα κι εγώ στενό μαρκάρισμα, προσπάθησα όμως να κρατήσω απόσταση. Ακόμα κι αν δεν απαντήσεις, θα διαβάσεις τίτλο ότι σε ρώτησαν και δεν απάντησες», σχολιάζει ο Γιάννης Νταλιάνης αμέσως μετά.

Το πιο συγκινητικό κομμάτι της συνέντευξης ήταν όταν μίλησε για τις δύο κόρες του, στις οποίες έχει τεράστια αδυναμία: «Αγαπώ πολύ τις κόρες μου, ελπίζω το ίδιο κι αυτές. Τις έκανα αρκετά μεγάλος και είχα μεγάλη αγωνία να βγουν στην κοινωνία με σπουδαία εφόδια. Η μία έτυχε να συμμετάσχει σε μια σειρά της ΕΡΤ και της άρεσε. Ήταν πολύ καλή. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις από το παιδί σου να χρησιμοποιήσει το όνομά σου. Εκτός αν αλλάξει όνομα και το κάνει “Λαμπροπούλου”, ας πούμε, ή αν το κρύψει», εξομολογείται μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Διαβάστε επίσης:

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

Revenge porn: Ξεσπά η Ιωάννα Τούνη – «Ήθελε να με εξευτελίσει, ως μια φθηνή γυναίκα-τρόπαιο» (Video)

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού