ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 15:30
07.12.2025 14:24

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

07.12.2025 14:24
Για τη συνεργασία με τον πατέρα της, Γιάννη, στην παράσταση «Το μεγάλο μας Τσίρκο» μίλησε η Ελεονώρα Ζουγανέλη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Στην αρχή είχα λίγο αγωνία γιατί δεν ήξερα πώς θα μπορέσω να λειτουργήσω έχοντας τον πατέρα μου κοντά. Αλλά τώρα που έχει φύγει το πρώτο στρες, και επειδή υπήρξε πολύ διακριτικός, και εγώ απέναντί του, τώρα έχει μείνει μια πολύ γλυκιά αίσθηση και συγκίνηση», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

Για τις δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα, σύμφωνα με τις οποίες «το έντεχνο τραγούδι είναι το τραγούδι των ατάλαντων», η Ελεονώρα Ζουγανέλη απάντησε: «Δε μου αρέσουν εμένα οι κατηγοριοποιήσεις των τραγουδιών αλλά και των ανθρώπων. Γενικά δεν μου αρέσει οτιδήποτε απομονώνει τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε τη μουσική συνυπάρχουν, ο καθένας βρίσκει τον δικό του τρόπο να επικοινωνήσει τα συναισθήματα και την ψυχή του. Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το είδος που εκπροσωπεί».

