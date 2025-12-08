Cher: Φήμες τη θέλουν να παντρεύεται λίγο πριν τα 80ά γενέθλιά της

Έτοιμη να παντρευτεί ξανά φαίνεται ότι είναι η Cher, με την Mirror να μεταδίδει ότι σχεδόν 50 χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της, η τραγουδίστρια είναι πολύ κοντά στο να κάνει το μεγάλο βήμα με τον σύντροφό της, Alexander «AE» Edwards.

«Η Σερ δεν δίνει δεκάρα για τη διαφορά ηλικίας και είναι και οι δύο έτοιμοι να δεσμευτούν ο ένας στον άλλο», δήλωσε μια πηγή στη Mirror, ενώ το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο γάμος θα γίνει λίγο πριν η τραγουδίστρια κλείσει τα 80 χρόνια της, τον Μάιο.

«Θεωρεί την επερχόμενη γιορτή των 80ων γενεθλίων της ως την ιδανική στιγμή για να σφραγίσει τη σχέση της με τον Alexander» πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της διάσημης τραγουδίστριας δήλωσε στο Page Six ότι η είδηση «δεν είναι αληθινή». Η διάψευση αυτή, ωστόσο, δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τα δημοσιεύματα να συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Οι θαυμαστές της Cher γνωρίζουν ότι η ίδια κρατά παραδοσιακά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή, κάτι που αφήνει πάντα ένα περιθώριο για φήμες και εικασίες.

Αναφερόμενη στη διαφορά ηλικίας που έχει με τον σύντροφό της, μιλώντας στο CBS News, η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα».

Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για τον Edwards, ο οποίος της έχει πει «ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο».

«Τον αγαπώ. Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ» επισήμανε η Cher για τον σύντροφό της με τον οποίο είναι μαζί από τον Νοέμβριο του 2022.

