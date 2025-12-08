search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 09:20

Cher: Φήμες τη θέλουν να παντρεύεται λίγο πριν τα 80ά γενέθλιά της

08.12.2025 09:20
cher-new

Έτοιμη να παντρευτεί ξανά φαίνεται ότι είναι η Cher, με την Mirror να μεταδίδει ότι σχεδόν 50 χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της, η τραγουδίστρια είναι πολύ κοντά στο να κάνει το μεγάλο βήμα με τον σύντροφό της, Alexander «AE» Edwards.

«Η Σερ δεν δίνει δεκάρα για τη διαφορά ηλικίας και είναι και οι δύο έτοιμοι να δεσμευτούν ο ένας στον άλλο», δήλωσε μια πηγή στη Mirror, ενώ το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο γάμος θα γίνει λίγο πριν η τραγουδίστρια κλείσει τα 80 χρόνια της, τον Μάιο.

«Θεωρεί την επερχόμενη γιορτή των 80ων γενεθλίων της ως την ιδανική στιγμή για να σφραγίσει τη σχέση της με τον Alexander» πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της διάσημης τραγουδίστριας δήλωσε στο Page Six ότι η είδηση «δεν είναι αληθινή». Η διάψευση αυτή, ωστόσο, δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τα δημοσιεύματα να συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Οι θαυμαστές της Cher γνωρίζουν ότι η ίδια κρατά παραδοσιακά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή, κάτι που αφήνει πάντα ένα περιθώριο για φήμες και εικασίες.

Αναφερόμενη στη διαφορά ηλικίας που έχει με τον σύντροφό της, μιλώντας στο CBS News, η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα».

Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για τον Edwards, ο οποίος της έχει πει «ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο».

«Τον αγαπώ. Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ» επισήμανε η Cher για τον σύντροφό της με τον οποίο είναι μαζί από τον Νοέμβριο του 2022.

Διαβάστε επίσης:

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους»

«Διπλό χτύπημα» από τη Sydney Sweeney: Η τόπλες φωτογραφία και η «δεξιά» εμφάνιση (Photos)

Nταλιάνης για το metoo: «Όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα έντονα πράγματα, ήταν μια άλλη εποχή – Δεν είναι όλα λυμένα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

mitsotakis_ygeia_agrotes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Υπάρχει κίνδυνος να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους (Live)

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Πέντε με έξι άτομα πίσω από τις μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – «Απόπειρα ανθρωποκτονίας η επίθεση» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:28
morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

1 / 3