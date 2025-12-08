search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
08.12.2025

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους»

08.12.2025 08:47
Για το εορταστικό τεύχος του Madame Figaro Κύπρου φωτογραφήθηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, με την παρουσιάστρια να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού και τους χαρακτήρα της σε μια εκ βαθέων συνέντευξη.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε -μεταξύ άλλων- πώς αντιμετωπίζει τα λάθη της, ενώ παραδέχεται ότι έχει περάσει κρίση ηλικίας.

«Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχω επιλέξει να κρατήσω μια απόσταση από τις συνεντεύξεις, ίσως γιατί ένιωσα την ανάγκη να προστατεύσω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Οπότε, ναι, έχει χαθεί η εξοικείωση που μπορεί να είχα κάποτε. Από την άλλη, έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι αν πράγματι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες της ζωής μας ή αν αυτό είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργήθηκε μέσα από τον κόσμο των media» είπε αρχικά, ενώ ερωτηθείσα σχετικά, αποκάλυψε ότι έχει περάσει κρίση ηλικίας.

«Ναι, έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους, και ίσως λίγο και από εκεί που δεν το περίμενα. Είναι περισσότερο μια εσωτερική διαδικασία, όπου συνειδητοποιείς ότι ορισμένα πράγματα που σε κάλυπταν παλιά, δεν σε αγγίζουν πια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι και οι εξωτερικές αλλαγές δεν δημιουργούν αναστάτωση στην ψυχολογία μου. Όμως αν λύσεις τα εσωτερικά, τα εξωτερικά λύνονται πιο εύκολα, σχεδόν από μόνα τους» τόνισε.

Όσο για το αν συγχωρεί τον εαυτό της, η Ζέτα Μακρυπούλια απαντά ότι αυτό δεν της είναι καθόλου εύκολο.

«Πολύ δύσκολα. Μου παίρνει χρόνο, γιατί η πραγματική συγχώρεση προϋποθέτει να αναλάβεις την ευθύνη σου, να καταλάβεις γιατί έφτασες εκεί και τι σε οδήγησε. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Όμως, προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής μαζί μου, να μην είμαι τόσο αυστηρή. Είναι μια σχέση που καλλιεργείται συνεχώς» επισημαίνει.

1 / 3