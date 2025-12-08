Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

Την άποψή της περί αισθητικών επεμβάσεων εξέφρασε η Κέιτ Γουίνσλετ, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι τόσο οι πλαστικές και τα ενέσιμα όσο και ο μεγάλος αριθμός εκείνων που καταφεύγουν σε φάρμακα προκειμένου να χάσουν βάρος, τη βρίσκουν άκρως αντίθετη.

Χαρακτήρισε, δε, «τρομακτικό» το γεγονός ότι η αυτοεκτίμηση τόσων ανθρώπων εξαρτάται τόσο πολύ από την εξωτερική τους εμφάνιση, ενώ τόνισε ότι η ίδια δεν έχει κάνει καμιά παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Έχουν γίνει εμμονικοί κυνηγώντας μια ιδέα τελειότητας για να πάρουν περισσότερα likes στο Instagram. Με στεναχωρεί τόσο πολύ. Αν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο δεμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό. Υπάρχουν όμως στιγμές που νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται, όταν βλέπω ηθοποιούς σε εκδηλώσεις να ντύνονται όπως θέλουν, μετά όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για απώλεια βάρους. Είναι τόσο διαφορετικό το τοπίο. Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι ο εαυτός τους. Και ξέρουν τι βάζουν μέσα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί τώρα περισσότερο από ποτέ. Είναι ένα γ@@@μένο χάος εκεί έξω» είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Times».

Kate Winslet, 50, reveals why she ‘hasn’t got anything’ done to her face as she slams plastic surgery https://t.co/0yYZuCAqQy pic.twitter.com/jYQ5VDl0fg — New York Post (@nypost) December 7, 2025

Τέλος, η Γουίνσλετ τόνισε ότι ενοχλείται με «τους ανθρώπους που αποταμιεύουν χρήματα για botox ή για τις «βλακείες» που -όπως είπε- βάζουν στα χείλη τους», επισημαίνοντας: «Το καλύτερό μου είναι όταν βλέπω γερασμένα χέρια».

Έδειξε, μάλιστα, στη δημοσιογράφο τις γραμμές στο πρόσωπό της για να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει botox. «Η ζωή φαίνεται στα χέρια μου» δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Καρακάση: «Με τον σύζυγό μου είμαστε κοντά στην αναδοχή παιδιού» (Video)

Cher: Φήμες τη θέλουν να παντρεύεται λίγο πριν τα 80ά γενέθλιά της

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους»