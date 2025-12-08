search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 10:00

Ελένη Καρακάση: «Με τον σύζυγό μου είμαστε κοντά στην αναδοχή παιδιού» (Video)

08.12.2025 10:00
karakasi-new

Την πορεία προς την αναδοχή παιδιού πρόκειται να ολοκληρώσουν σύντομα η Ελένη Καρακάση με τον σύζυγό της, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια διαδικασία πολύ διαφορετική από την υιοθεσία, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχολογία της λόγω της εμμηνόπαυσης και των ορμονικών αλλαγών που τη συνοδεύουν.

«Είμαστε κοντά στην αναδοχή. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την υιοθεσία. Έχουν τον ίδιο δρόμο, έρχεσαι πιο κοντά με το παιδί γιατί τα παιδιά που είναι για αναδοχή είναι πιο πολλά. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν λυθεί τα δικαστικά ζητήματα και δεν έχει περάσει η επιμέλειά τους στο κράτος» είπε αρχικά.

«Με την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση, όλο αυτό το ορμονολογικό που συμβαίνει μέσα μας, σου φέρνει μια μεγάλη αναταραχή. Πράγματα που υπήρχαν, σου φαίνονται πολύ πιο έντονα. Ένιωσα ότι έχανα τον έλεγχο. Μπορεί να είχα δίκιο και να το έχανα με τη συμπεριφορά μου. Ξεκίνησα ψυχανάλυση και ένας βασικός λόγος που ξεκίνησα ήταν επειδή με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής, θεώρησα ότι έπρεπε να έχω λύσει δικά μου θέματα, τα οποία θα τα έβρισκα μπροστά μου. Ξεκίνησα να τα συζητάω κυρίως για το παιδί, αλλά κατάλαβα ότι κι εγώ έχω πολλά θέματα που πρέπει να βρω τον τρόπο να τα διευκολύνω» είπε, στη συνέχεια, αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της εμμηνόπαυσης.

Διαβάστε επίσης:

Cher: Φήμες τη θέλουν να παντρεύεται λίγο πριν τα 80ά γενέθλιά της

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους»

«Διπλό χτύπημα» από τη Sydney Sweeney: Η τόπλες φωτογραφία και η «δεξιά» εμφάνιση (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

mitsotakis_ygeia_agrotes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Υπάρχει κίνδυνος να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους (Live)

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Πέντε με έξι άτομα πίσω από τις μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – «Απόπειρα ανθρωποκτονίας η επίθεση» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:26
morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία, ετοιμάζονται για λιμάνια και αεροδρόμια

luvca-vodka
LIFESTYLE

Αυτή είναι η καλύτερη βότκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέο διαγωνισμό

1 / 3