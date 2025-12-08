Ελένη Καρακάση: «Με τον σύζυγό μου είμαστε κοντά στην αναδοχή παιδιού» (Video)

Την πορεία προς την αναδοχή παιδιού πρόκειται να ολοκληρώσουν σύντομα η Ελένη Καρακάση με τον σύζυγό της, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια διαδικασία πολύ διαφορετική από την υιοθεσία, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχολογία της λόγω της εμμηνόπαυσης και των ορμονικών αλλαγών που τη συνοδεύουν.

«Είμαστε κοντά στην αναδοχή. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την υιοθεσία. Έχουν τον ίδιο δρόμο, έρχεσαι πιο κοντά με το παιδί γιατί τα παιδιά που είναι για αναδοχή είναι πιο πολλά. Είναι τα παιδιά που δεν έχουν λυθεί τα δικαστικά ζητήματα και δεν έχει περάσει η επιμέλειά τους στο κράτος» είπε αρχικά.

«Με την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση, όλο αυτό το ορμονολογικό που συμβαίνει μέσα μας, σου φέρνει μια μεγάλη αναταραχή. Πράγματα που υπήρχαν, σου φαίνονται πολύ πιο έντονα. Ένιωσα ότι έχανα τον έλεγχο. Μπορεί να είχα δίκιο και να το έχανα με τη συμπεριφορά μου. Ξεκίνησα ψυχανάλυση και ένας βασικός λόγος που ξεκίνησα ήταν επειδή με τον άντρα μου ήμασταν σε διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής, θεώρησα ότι έπρεπε να έχω λύσει δικά μου θέματα, τα οποία θα τα έβρισκα μπροστά μου. Ξεκίνησα να τα συζητάω κυρίως για το παιδί, αλλά κατάλαβα ότι κι εγώ έχω πολλά θέματα που πρέπει να βρω τον τρόπο να τα διευκολύνω» είπε, στη συνέχεια, αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της εμμηνόπαυσης.

