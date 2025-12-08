search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
LIFESTYLE

08.12.2025

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

08.12.2025 13:23
Στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε η Έλενα Παπαρίζου τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου.

Μετά τη χθεσινή πρόβα του «The Voice of Greece», η τραγουδίστρια δεν αισθάνθηκε καλά με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η τραγουδίστρια πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις κι έτσι, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Σε ανακοίνωσή της, η δισκογραφική της εταιρεία, MINOS EMI, ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι η ίδια ζητά την κατανόηση του κοινού.

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

