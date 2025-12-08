Γιώργος Θεοφάνους: Ξεκαθαρίζει γιατί δεν πήγε στην προγραμματισμένη εμφάνισή του σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Ναύπλιο

Τη δική του εξήγηση αναφορικά με την απουσία του από την εορταστική εκδήλωση στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο της φωταγώγησης του δέντρου έδωσε ο Γιώργος Θεοφάνους, μετά και την ανακοίνωση του Δήμου που του επέρριπτε ευθύνες.

Με μία μακροσκελή ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικοσυνθέτης περιέγραψε το παρασκήνιο πίσω από τη ματαίωση της εμφάνισής του στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος της πόλης, ενώ αναφέρθηκε και στο χρηματικό ποσό που ανακοινώθηκε σε δημοσίευμα ως κόστος για την εν λόγω γιορτή.

Ο Γιώργος Θεοφάνους έκανε λόγο -μεταξύ άλλων- για ένα αλαλούμ συνεννόησης μεταξύ του ιδίου και του δήμου, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την αμοιβή του, ενώ δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση της συναυλίας τις επόμενες ημέρες παρά το βαρύ -όπως επισημαίνει- πρόγραμμά του.

Τέλος, απολογήθηκε για την όποια αναστάτωση προκάλεσε, υπογραμμίζοντας ότι αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

Η ανάρτηση του Γιώργου Θεοφάνους

«Θα ήθελα να ενημερώσω ότι η προγραμματισμένη εμφάνιση μου και της ομάδας μουσικών και τραγουδιστών, στα πλαίσια της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμο Ναυπλίου την Κυριακή 7/12 δεν πραγματοποιήθηκε για τους εξής λόγους:

Η συμφωνία της εταιρείας παραγωγής που με εκπροσωπεί, ήταν η εμφάνιση μας να γίνει στις 21:00, καθότι υπήρχε άλλη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα στις 16:00.

Όταν αναρτήθηκε η αφίσα για την εμφάνιση πριν μερικές μέρες, είδα ότι η ώρα που αναγραφόταν ήταν 18:00. Ενημερώνοντας τους υπεύθυνους πήρα την διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού στις 18:00 θα ξεκινούσαν κάποια άλλα δρώμενα και εμείς θα παίζαμε στις 21:00.

Αμέσως μετά την λήξη της εμφάνισης μας στη Αθήνα, 7 μουσικοί, 4 τραγουδιστές, 2 τεχνικοί και εγώ, ξεκινήσαμε με τα ιδιωτικά μας αυτοκίνητα για το Ναύπλιο. Η ώρα ήταν περίπου 19:00 όταν έλαβα κάποια ανεξήγητα τηλεφωνήματα από τους οργανωτές της εκδήλωσης, οι οποίοι μιλούσαν για ακύρωση της εμφάνισης μας, ότι έπρεπε να ήμασταν στο Ναύπλιο για πρόβα στις 17:00 και πολλά άλλα που αμφισβητούν τον επαγγελματισμό μας αλλά και θίγουν προσωπικά εμένα.

Από τους ίδιους ανθρώπους που είχα και την διαβεβαίωση ότι η ώρα έναρξης μας 21:00 ήταν αποδεκτή. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να δεχόμουν αυτή την πρόταση, γνωρίζοντας ότι δεν θα προλαβαίναμε να τελειώσουμε από την Αθήνα και να είμαστε στο Ναύπλιο στην ώρα μας. Δεν μπορούσα να εκθέσω κανέναν.

Μετά το τηλεφώνημα αυτό, κι ενώ ήμασταν ήδη αρκετή ώρα στο δρόμο, ενημέρωσα την ομάδα να ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς την Αθήνα. Παράλληλα προσπάθησα να βρω το προσωπικό τηλέφωνο του δημάρχου ή κάποιου άλλου υπευθύνου από τον Δήμο.

Τότε ήταν που στην πορεία κι ενώ κατευθυνόμασταν πίσω στην Αθήνα δέχτηκα τηλεφώνημα λίγο πριν τις 20:00 από τον κ. Γιώργο Φραγκιουδάκη, Αντιδήμαρχο Δήμου Ναυπλιέων, ο οποίος με παρακάλεσε να επιστρέψουμε πίσω στο Ναύπλιο και να κάνουμε την συναυλία κανονικά γιατί ο κόσμος περίμενε. Ενημέρωσα αμέσως όλη την ομάδα και ξαναγυρίσαμε με κατεύθυνση το Ναύπλιο

Μετά όμως από λίγη ώρα ξανά και ενώ κατευθυνόμασταν προς το Ναύπλιο, δέχτηκα και πάλι τηλεφώνημα του αντιδημάρχου λέγοντας μου να το ακυρώσουμε λόγω του ότι ο κόσμος έφυγε από την πλατεία που θα γινόταν η συναυλία. Αμέσως και προφορικά αλλά και γραπτώς λίγο αργότερα έστειλα στον αντιδήμαρχο μήνυμα ότι νιώθω πολύ άσχημα με αυτό που έχει συμβεί, για τον κόσμο που ήρθε να μας δει και να μας ακούσει γι’ αυτό και εισηγήθηκα άμεσα και μες στις επόμενες μέρες, αν είναι δυνατόν, ίσως και την επόμενη Κυριακή 14/12, παρότι έχουμε βαρύ πρόγραμμα λόγω εορτών και εμφανίσεων, να γίνει η προγραμματισμένη συναυλία που ακυρώθηκε.

Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω με αφορμή κάποιο δημοσίευμα ότι η συγκεκριμένη συναυλία αναφέρεται ως δαπάνη για τον Δήμο 26.300€. Ότι η αμοιβή που προβλέπεται με την εταιρεία παραγωγής που με εκπροσωπεί στη σύμβαση της ως αμοιβή έχει 11.000€. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές όλων των καλλιτεχνών εφτά(7) μουσικών, τεσσάρων(4) τραγουδιστών, δύο(2) τεχνικών, την δική μου αμοιβή καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές όλων αυτών των συνεργατών.

Δεν γνωρίζω γιατί ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοίνωσε το ποσό των 26.300 και τι άλλο περιλαμβάνει, γιατί αν εννοούνται ο ήχος/φώτα κλπ αυτά, είναι πολύ μικρά και ασήμαντα ποσά μπροστά στο σύνολο αυτό που αναφέρεται κι αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά με προβληματίζει και με στεναχωρεί, γιατί η εντύπωση που δίνεται στον κόσμο είναι εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα.

Εν κατακλείδι, εύχομαι και ελπίζω να προγραμματιστεί η συναυλία μας στο Ναύπλιο το συντομότερο δυνατό. Προσωπικά απολογούμαι για όποια δυσαρέσκεια ή αναστάτωση ενδεχομένως προκλήθηκε και για όποια ευθύνη μου αναλογεί» έγραψε.

H ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων

Νωρίτερα, χθες (7/12) ο δήμος Ναυπλιέων είχε προβεί σε ανακοίνωση κατά την οποία ενημέρωνε για τη μη πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εμφάνισης του Γιώργου Θεοφάνους στη συναυλία.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη εμφάνιση του κυρίου Γιώργου Θεοφάνους στη σημερινή συναυλία, στο πλαίσιο της εκδήλωσης φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Ναυπλιέων, δεν πραγματοποιήθηκε. Παρά τις σχετικές συμφωνίες και τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, ο καλλιτέχνης δεν προσήλθε στον χώρο. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από το κοινό που παρευρέθηκε και περίμενε για την εμφάνιση. Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, κύριος Δημήτριος Ορφανός έχει ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εξεταστούν τα αίτια της μη προσέλευσης και να υπάρξει πλήρης ενημέρωση προς όλους. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη στήριξή σας» ανέφερε η ανακοίνωση.

