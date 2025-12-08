search
08.12.2025 13:17

Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Τραγούδησαν ξανά μαζί και αποθεώθηκαν (Video)

Με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται τραγούδησε ο Νίκος Καρβέλας ο οποίος επέλεξε να περάσει την ονομαστική του εορτή στο Hotel Ermou.

Ο συνθέτης ανέβηκε, μάλιστα, στη σκηνή και ερμήνευσε με τη… μούσα της καρδιάς του μια από τις μεγαλύτερες και διαχρονικές επιτυχίες τους, που δεν είναι άλλο από το κομμάτι «Αντίστροφη μέτρηση».

Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» όπου -μεταξύ άλλων- γίνεται εμφανές τόσο η μοναδική χημεία τους στη σκηνή όσο και το κοινό που τους αποθέωσε για ακόμα μια φορά.

