Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταφέρει 2,5 δισ. λίρες από μετρητά του Αμπράμοβιτς στο ταμείο της Ουκρανίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εκδώσει επίσημα οδηγίες για τη μεταφορά 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών από την πώληση της Τσέλσι από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς σε ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, λέγοντας στον δισεκατομμυριούχο ότι αν δεσμεύσει τα κεφάλαια θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι τα κεφάλαια του ολιγάρχη, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, θα μετατραπούν σε ένα νέο ίδρυμα για την Ουκρανία και ότι η έκδοση άδειας για τη μεταφορά είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχει ο Αμπράμοβιτς να συμμορφωθεί πριν ληφθούν νομικά μέτρα.

«Ο χρόνος μετράει για να τιμήσει ο Ρομάν Αμπράμοβιτς τη δέσμευση που ανέλαβε όταν πουλήθηκε η Τσέλσι και να μεταφέρει τα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες σε έναν ανθρωπιστικό σκοπό για την Ουκρανία», δήλωσε ο Στάρμερ. «Αυτή η κυβέρνηση είναι έτοιμη να την επιβάλει μέσω των δικαστηρίων, έτσι ώστε κάθε δεκάρα να φτάσει σε εκείνους των οποίων οι ζωές έχουν καταστραφεί από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος πούλησε την Τσέλσι το 2022 υπό την πίεση της βρετανικής κυβέρνησης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Αμπράμοβιτς έλαβε άδεια από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να πουλήσει την Τσέλσι, εφόσον τα χρήματα δαπανηθούν για την υποστήριξη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Τα έσοδα τοποθετήθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο που ελέγχεται από την εταιρεία του Αμπράμοβιτς, Fordstam.

Έκτοτε, τα χρήματα έχουν παγώσει εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με τον Αμπράμοβιτς σχετικά με το αν θα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά στην Ουκρανία ή να διατεθούν και εκτός χώρας.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να δημιουργήσει ένα ίδρυμα για την εκταμίευση των χρημάτων, με επικεφαλής τον Μάικ Πένροουζ, τον πρώην επικεφαλής της UNICEF UK.

Η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, δήλωσε ότι ήταν «απαράδεκτο το γεγονός ότι περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια λίρες που οφείλονται στον ουκρανικό λαό μπορούν να παραμείνουν παγωμένα σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήρθε η ώρα ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αποπληρώσει. Εάν δεν ενεργήσει, τότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα φτάσουν στον ουκρανικό λαό».

Οι υπουργοί τόνισαν ότι προσπαθούσαν εδώ και πολλά χρόνια να συμφωνήσουν με τον Αμπράμοβιτς και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία του στη μεταφορά κεφαλαίων. Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να οδηγήσει τον Αμπράμοβιτς στο δικαστήριο για να έχει πρόσβαση στα χρήματα.

Ο Guardian ανέφερε τον Μάρτιο ότι οι υπουργοί πίστευαν ότι τελικά ήταν πιθανό να χρειαστούν νομικές ενέργειες. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα εξετάσει «οποιαδήποτε πρόταση» από τον Αμπράμοβιτς για εθελοντική δωρεά των κεφαλαίων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τα έσοδα πρέπει να διατεθούν σε ανθρωπιστικούς σκοπούς στην Ουκρανία, αλλά τα μελλοντικά κέρδη μπορούν να δαπανηθούν ευρύτερα σε θύματα συγκρούσεων παγκοσμίως. Τα κεφάλαια δεν μπορούν να ωφελήσουν τον Αμπράμοβιτς ή άλλα άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι προτάσεις που διαπραγματεύτηκαν με Αμερικανούς αξιωματούχους για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσαν σύντομα να ολοκληρωθούν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είχαν επιλύσει το «90%» των προβληματικών ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στο Βερολίνο, αν και Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ήταν παρόντες.

Αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με ένα ξεχωριστό σχέδιο για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια, με μια συνάντηση ηγετών που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Πέμπτη. Τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία, 185 δισεκατομμύρια ευρώ, φυλάσσονται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων της Euroclear στις Βρυξέλλες.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι η χρήση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε κλοπή και έχει απειλήσει να κατασχέσει τις συμμετοχές Ευρωπαίων ιδιωτών επενδυτών στη Ρωσία. Τα υπό συζήτηση σχέδια σημαίνουν ότι η ΕΕ θα παράσχει ένα αρχικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία χρησιμοποιώντας τα μετρητά της Euroclear, αλλά η αξίωση της Ρωσίας επί των κεφαλαίων θα παραμείνει ανέγγιχτη. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει τα χρήματα μόνο εάν και όταν η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει αποζημιώσεις.

