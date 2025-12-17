Σίδνεϊ: Ο άνδρας που σταμάτησε τον τρομοκράτη, κινδυνεύει να χάσει το χέρι του

Ο Αχμέντ Αλ-Αχμέντ, ο άνδρας που ακινητοποίησε έναν από τους τρομοκράτες στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, ενδέχεται να χάσει το αριστερό του χέρι.

Αν και οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί, ο Αλ Αχμέντ έχει υποβληθεί σε συνεχείς επεμβάσεις και τα πράγματα με το χέρι του δεν είναι καλά.

Αν και είχε ειπωθεί αρχικά ότι δέχτηκε δύο σφαίρες, τελικά έχει χτυπηθεί από πέντε σφαίρες.

Ο ίδιος όμως, όπως είπε ο δικηγόρος του, δεν μετανιώνει για τη πράξη του, ακόμη κι αν χρειαστεί να χάσει το χέρι του.

«Δεν μετανιώνει για όσα έκανε. Είπε ότι θα το έκανε ξανά. Αλλά ο πόνος αρχίζει να τον επηρεάζει», δήλωσε ο Σαμ Ίσα στη Sydney Morning Herald.

«Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι γεμάτος σφαίρες. Ο ήρωάς μας δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ χειρότερα από ό,τι περιμέναμε. Όταν σκέφτεσαι μια σφαίρα στο χέρι, δεν φαντάζεσαι σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά έχει χάσει πολύ αίμα», είπε ακόμη.

Για την κατάσταση της υγείας του ρώτησε ακόμη και ο βασιλιάς Κάρολος, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, προτίθεται να του δώσει το βραβείο ανδρείας,καθώς ήδη λάβει «πολλές, πολλές» υποψηφιότητες.

