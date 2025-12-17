Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

Ενα έγκλημα σοκ έγινε στη Βιέννη με θύμα τον 21χρονο γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Ο Ντανίλο Κούζμιν, σύμφωνα με ΜΜΕ, ξυλοκοπήθηκε από δύο άτομα τα οποία προσπάθησαν να του κλέψουν 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα και μετά τον παγίδευσαν μέσα σε αυτοκίνητο και τον έκαψαν ζωντανό.

🤯 Beaten, tortured, and burned alive: Son of Kharkiv’s deputy mayor killed in Vienna over crypto



21-year-old Danylo Kuzmin, the son of Kharkiv’s deputy mayor, was murdered over $200,000 in cryptocurrency, Austria’s Kronen Zeitung reports. According to the outlet, he was lured… pic.twitter.com/dgUUMvkPG9 — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Το έγκλημα έγινε μέσα στο υπόγειο γκαράζ του πολυτελούς ξενοδοχείου Sofitel με έναν εκ των δύο δραστών να είναι πρόσωπο με το οποίο είχε σχέσεις.

Αυτό που αναφέρουν τα ΜΜΕ είναι πως το θύμα του είχε εμπιστευθεί ότι ο πατέρας του διέθετε περιουσιακά στοιχεία αποθηκευμένα σε ψηφιακά πορτοφόλια. Ο δράστης ζήτησε τη βοήθεια ενός άλλου Ουκρανού και στο γκαράζ ακινητοποίησαν το θύμα και τον ξυλοκόπησαν πριν αρχίσουν τα βασανιστήρια. Αφού ο νεαρός τους αποκάλυψε τους κωδικούς πρόσβασης σε δύο ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τον έδεσαν, τον παγίδευσαν μέσα στο αυτοκίνητο του ίδιου του του πατέρα και του έβαλαν φωτιά.

Χάρη σε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, η αστυνομία της Βιέννης ταυτοποίησε γρήγορα τους υπόπτους, τους οποίους συνέλαβε.

Αίσθηση προκαλεί ότι ο 19χρονος δράστης είναι γιος γνωστού επιχειρηματία και θετός γιος της πρέσβειρας της Ουκρανίας στη Βουλγαρία, ενώ ο 45χρονος φερόμενος συνεργός του, είναι πρώην ανώτερος αξιωματούχος της τελωνειακής υπηρεσίας της Οδησσού.

