ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 14:20
ΚΟΣΜΟΣ

17.12.2025 12:36

Το προσωπικό του μουσείου του Λούβρου ψήφισε να παρατείνει την απεργία – Κλειστό μέχρι νεοτέρας

17.12.2025 12:36
Κλειστό παραμένει το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, καθώς το προσωπικό ψήφισε σήμερα υπέρ της παράτασης της απεργίας που άρχισε προχθές, Δευτέρα.

Ετσι, το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας. Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Τρίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχιστεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

«Οι προτάσεις του υπουργείου» Πολιτισμού «κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει εξάλλου πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.

1 / 3