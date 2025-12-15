Λούβρο: Απεργούν οι εργαζόμενοι διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας (Video)

Σε απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο μουσείο του Λούβρου, ζητώντας επείγουσες ανακαινίσεις και αύξηση του προσωπικού, και διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες από χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών και Αμερικανών τουριστών.

Louvre staff strike over working conditions https://t.co/LlcyLQ9TLq December 15, 2025

Το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο – το οποίο έχει περάσει δύσκολους μήνες μετά από μια κλοπή κοσμημάτων, μια καταστροφική διαρροή νερού και φόβους για την ασφάλεια της οροφής μιας γκαλερί – ενδέχεται να αντιμετωπίσει ημέρες μερικού ή ολικού κλεισίματος σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του έτους.

Το μουσείο εξακολουθεί να είναι συγκλονισμένο από την κλοπή της 19ης Οκτωβρίου, όταν μια συμμορία τεσσάρων ατόμων εισέβαλε στο μουσείο κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλέβοντας γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ σε επτά λεπτά, πριν διαφύγουν με σκούτερ. Τέσσερις άνδρες έχουν συλληφθεί και τελούν υπό επίσημη έρευνα, αλλά τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.

Τον Νοέμβριο, μια διαρροή νερού κατέστρεψε 300 έως 400 περιοδικά, βιβλία και έγγραφα στο τμήμα της Αιγύπτου. Μια γκαλερί με εννέα αίθουσες που περιείχαν αρχαία ελληνικά κεραμικά έκλεισε λόγω φόβων για την ασφάλεια της οροφής. Και τα τρία συνδικάτα του Λούβρου – τα CGT, Sud και CFDT – ανακοίνωσαν κυλιόμενη απεργία, δηλώνοντας ότι «το προσωπικό αισθάνεται σήμερα ότι είναι το τελευταίο προπύργιο πριν από την κατάρρευση».

Ανέφεραν ότι η κλοπή των κοσμημάτων έριξε φως σε χρόνια δυσκολιών, περικοπών προσωπικού και ανεπαρκών κρατικών επενδύσεων στο μουσείο, το οποίο δέχτηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι. Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι αποτελεί διάκριση το γεγονός ότι το Λούβρο αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων κατά 45% για τους επισκέπτες από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών βελτιώσεων.

Οι επισκέπτες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Κίνα, που αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών του μουσείου, θα πρέπει να πληρώσουν 32 ευρώ για να εισέλθουν από τον Ιανουάριο. «Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί απαράδεκτη διάκριση», δήλωσε ο Κριστιάν Γκαλανί, εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT. «Το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι επισκέπτες θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για να δουν ένα ερειπωμένο μουσείο, όπου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή, επειδή έχουμε χρόνια έλλειψη προσωπικού και οι αίθουσες είναι συχνά κλειστές».

Είπε ότι είναι «απόλυτο σκάνδαλο» να αναγκάζονται οι επισκέπτες ορισμένων εθνικοτήτων να «πληρώνουν για χρόνια συσσωρευμένων ελλείψεων» σε ένα μουσείο του οποίου η συλλογή αποτελείται από έργα από όλο τον κόσμο. «Αυτό αντιβαίνει στην καθολικότητα του πολιτισμού και στην ιδέα της ίσης πρόσβασης», δήλωσε ο Γκαλανί. «Για παράδειγμα, αυτό θα έχει αντίκτυπο στους Βρετανούς τουρίστες, αλλά αν πάω στο Βρετανικό Μουσείο, η είσοδος είναι δωρεάν».

Τα συνδικάτα ανησυχούν για το προσωπικό και τις συνθήκες εργασίας, μετά την κατάργηση 200 θέσεων εργασίας από το 2015 – πολλές από τις οποίες στον τομέα της ασφάλειας. Ο Γκαλανί, ο οποίος εργάζεται στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας του μουσείου κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σχετικά με την απεργία: «Είμαστε πολύ εξοργισμένοι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μας απομένει για να ακουστούμε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν εδώ και χρόνια και η ληστεία τα έφερε όλα στο φως. Υπήρξε παραμέληση τόσο της ανακαίνισης του κτιρίου όσο και των μέτρων ασφαλείας για την προστασία της συλλογής».

Τον περασμένο μήνα, ο κρατικός ελεγκτής της Γαλλίας δήλωσε ότι οι αναβαθμίσεις της ασφάλειας είχαν πραγματοποιηθεί με «επαίσχυντα ανεπαρκή ρυθμό» και ότι το μουσείο είχε δώσει προτεραιότητα σε «υψηλού προφίλ και ελκυστικές δραστηριότητες» αντί να προστατεύσει τον εαυτό του. Ο Γκι Τυμπιανά, ανώτερος αστυνομικός και σύμβουλος ασφάλειας, ο οποίος συμμετείχε σε έρευνα που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού μετά τη ληστεία των κοσμημάτων, δήλωσε στους γερουσιαστές ότι ήταν «έκπληκτος» από αυτά που ανακάλυψε στο μουσείο.

«Υπήρξε μια σειρά από δυσλειτουργίες που οδήγησαν στην καταστροφή, αλλά ποτέ δεν θα πίστευα ότι το Λούβρο θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές δυσλειτουργίες», είπε. Η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η κυβέρνηση αποκάλυψε «μια χρόνια υποτίμηση» των κινδύνων διάρρηξης και «υποεπένδυση σε μέτρα ασφαλείας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί. Η διευθύντρια του Λούβρου, Λορένς ντε Καρ, καθώς και τα συνδικάτα, είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις συνθήκες στο μουσείο και το κόστος συντήρησης του. Τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι η επίσκεψη στο κτίριο είχε γίνει «σωματική δοκιμασία».

