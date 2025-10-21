search
Ληστεία στο Λούβρο: Στα 88 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται από το μουσείο η ζημία

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιού είπε σήμερα πως η ζημία από τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων στο Λούβρο την Κυριακή εκτιμάται από την έφορο του μουσείου στα 88 εκατομμύρια ευρώ, από οικονομικής πλευράς μονάχα.

«Η ζημία εκτιμάται από την έφορο του Λούβρου στα 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα ποσό «εξαιρετικά εντυπωσιακό», όμως «δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίστοιχο ούτε συγκρίσιμο με την ιστορική ζημία», συμπλήρωσε σε δηλώσεις που έκανε στο RTL η εισαγγελέας, διευκρινίζοντας πως οι εγκληματίες «δεν θα κερδίσουν» αυτό το ποσό «εάν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».

«Μπορούμε ενδεχομένως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφθούν αυτό και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο», συμπλήρωσε η εισαγγελέας.

H Λορ Μπεκιού είπε επίσης πως «αναμένει με ενδιαφέρον να μάθει, εάν, σύμφωνα με την αστυνομική ορολογία, τα αποτυπώματα που βρέθηκαν “θα αντιστοιχίσουν σε κάποιον ή όχι”: Αυτή τη στιγμή γίνονται αναλύσεις».

H αξιωματούχος επιβεβαίωσε τον αριθμό των «τεσσάρων ανθρώπων που ταυτοποιήθηκαν πως ήταν παρόντες στο σημείο», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο «γύρω τους» να υπήρχαν «ομάδες» που τους «βοήθησαν να διαπράξουν αυτήν την κλοπή».

Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο να υπήρξαν εσωτερικοί συνεργοί στους κόλπους του μουσείου, η Μπεκιού είπε πως δεν μπορεί «να απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι» σε αυτήν τη φάση.

Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης πως το αναβατόριο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της κλοπής οι κακοποιοί το πήραν μέσω «μιας ψευτο-ενοικίασης για μια υποτιθέμενη μετακόμιση».

«Όταν ένας από τους υπαλλήλους αυτής της επιχείρησης παρουσιάστηκε στο σημείο της μετακόμισης, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο απειλητικούς άνδρες, που ωστόσο δεν έκαναν εναντίον του καμία χρήση βίας», συμπλήρωσε η Μπεκιού, επικαλούμενη μια κατάθεση μήνυσης.

Σύμφωνα με την ίδια, εκτός από τους ανακριτές της εξειδικευμένης ομάδας Jirs της εισαγγελίας του Παρισιού, που διευθύνουν τις έρευνες, «περίπου 100» ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί στο Παρίσι για την υπόθεση.

