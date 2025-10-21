Ανασφάλιστα τα κοσμήματα στο Λούβρο – Δεν θα αποζημιωθεί το γαλλικό δημόσιο

Άφαντοι παραμένουν οι διαρρήκτες που έκλεψαν οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο.

Το υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνισε ότι το γαλλικό δημόσιο δεν θα αποζημιωθεί για τα κοσμήματα. «Το κράτος ενεργεί ως ασφαλιστής του εαυτού του όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται στον τυπικό χώρο συντήρησης τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τις ιδιωτικές πινακοθήκες, οι οποίες αγοράζουν ιδιωτική ασφάλιση, τα εθνικά μουσεία αναλαμβάνουν τον κίνδυνο απώλειας λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς.

Διάρρηξη 7 λεπτών

Η διάρρηξη διήρκεσε μόλις 7 λεπτά. Οι διαρρήκτες ανέβηκαν με σκάλα συντήρησης στο μπαλκόνι. Παραβίασαν τα τζάμια της γκαλερί «Απόλλων» με δισκοκόπτη. Στη συνέχεια έσπασαν τις προστατευτικές προθήκες και απομακρύνθηκαν από το σημείο με μοτοσικλέτες.

Στο άκουσμα του συναγερμού το προσωπικό ασφαλείας έσπευσε στη γκαλερί «Απόλλων», ωστόσο οι διαρρήκτες είχαν ήδη γίνει «καπνός».

Κλπάπηκαν 8 κοσμήματα

Several people disguised as construction workers broke into the world-famous Louvre museum in Paris, cracking open display cases and stealing jewelry of "inestimable heritage and historical value."



Here's a look at the stolen pieces: https://t.co/kDl2KFdgMM pic.twitter.com/IxNfGGJDWw October 19, 2025

Κλάπηκαν 8 κοσμήματα: ένα ζαφειρένιο στέμμα, κολιέ, σκουλαρίκι από ένα σετ που συνδέεται με τις Γαλλίδες βασίλισσες του 19ου αιώνα, Μαρί-Αμελί και Ορτάνς, σμαραγδένιο κολιέ, σκουλαρίκια από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, καρφίτσα λειψανοθήκη, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας· και η μεγάλη καρφίτσα με κορσάζ-φιόγκο της. Οι Αρχές εκτιμούν ότι θα καταλήξουν σε κάποια ιδιωτική συλλογή ή θα τα κάνουν κομματάκια και θα διοχετεύσουν στην αγορά.

