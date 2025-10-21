search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 19:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 19:11

Ανασφάλιστα τα κοσμήματα στο Λούβρο – Δεν θα αποζημιωθεί το γαλλικό δημόσιο

21.10.2025 19:11
louvre

Άφαντοι παραμένουν οι διαρρήκτες που έκλεψαν οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο.

Το υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνισε ότι το γαλλικό δημόσιο δεν θα αποζημιωθεί για τα κοσμήματα. «Το κράτος ενεργεί ως ασφαλιστής του εαυτού του όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται στον τυπικό χώρο συντήρησης τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τις ιδιωτικές πινακοθήκες, οι οποίες αγοράζουν ιδιωτική ασφάλιση, τα εθνικά μουσεία αναλαμβάνουν τον κίνδυνο απώλειας λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς.

Διάρρηξη 7 λεπτών

Η διάρρηξη διήρκεσε μόλις 7 λεπτά. Οι διαρρήκτες ανέβηκαν με σκάλα συντήρησης στο μπαλκόνι. Παραβίασαν τα τζάμια της γκαλερί «Απόλλων» με δισκοκόπτη. Στη συνέχεια έσπασαν τις προστατευτικές προθήκες και απομακρύνθηκαν από το σημείο με μοτοσικλέτες.

Στο άκουσμα του συναγερμού το προσωπικό ασφαλείας έσπευσε στη γκαλερί «Απόλλων», ωστόσο οι διαρρήκτες είχαν ήδη γίνει «καπνός».

Κλπάπηκαν 8 κοσμήματα

Κλάπηκαν 8 κοσμήματα: ένα ζαφειρένιο στέμμα, κολιέ, σκουλαρίκι από ένα σετ που συνδέεται με τις Γαλλίδες βασίλισσες του 19ου αιώνα, Μαρί-Αμελί και Ορτάνς, σμαραγδένιο κολιέ, σκουλαρίκια από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, καρφίτσα λειψανοθήκη, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας· και η μεγάλη καρφίτσα με κορσάζ-φιόγκο της. Οι Αρχές εκτιμούν ότι θα καταλήξουν σε κάποια ιδιωτική συλλογή ή θα τα κάνουν κομματάκια και θα διοχετεύσουν στην αγορά.

Διαβάστε επίσης

«Ρήγμα» Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Το μνημείο δεν είναι αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

Δεν υπάρχουν σχέδια για άμεση συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: «Λαγός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση Δένδια

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «τρικυμία εν κρανίω» και οι «υποκριτές και φαρισαίοι»

vance
ΚΟΣΜΟΣ

«Σε πολύ καλή κατάσταση» η εκεχειρία στο Ισραήλ λέει ο Τζ. Ντ. Βανς, παρά τις βίαιες επιθέσεις το Σαββατοκύριακο

podense olympiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1-0: Live o αγώνας του Champions League

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 19:56
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: «Λαγός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση Δένδια

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «τρικυμία εν κρανίω» και οι «υποκριτές και φαρισαίοι»

1 / 3