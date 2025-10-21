«Ρήγμα» Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν θα αντιμετωπίσουμε το μνημείο σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας

Σαφέστατη απόσταση από την κυβερνητική γραμμή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πήρε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος, σημειωτέον, δεν βρίσκεται στη Βουλή ούτε συμμετέχει στη συζήτηση για την επίμαχη τροπολογία.

Με ανάρτησή του στα social media, o υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι «όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζει ότι «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε», ενώ αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών τονίζει ότι «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

Αναλυτικά η δήλωση Δένδια

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό. Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετέβη σε κεντρικό ξενοδοχείο επί της πλατείας Συντάγματος, λίγη ώρα μετά τη δήλωσή του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο -όπου πραγματοποιείται εκδήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων για το στρατιωτικό ημερολόγιο της περιόδου 1940-41, ο υπουργός ερωτήθηκε αν θα στηρίξει την τροπολογία δίχως να απαντήσει.

Κυβέρνηση: Τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως τη στάση τους υπογράφοντας την τροπολογία

Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έλεγαν μετά την κόντρα στη Βουλή για την τροπολογία, αλλά και το «ρήγμα» Δένδια η ουσία βρίσκεται στην ομιλία του πρωθυπουργού και στις απαντήσεις που έδωσε.

Πρόσθεταν δε χαρακτηριστικά ότι «τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους με το γεγονός ότι συνυπέγραψαν την τροπολογία. Από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν την σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να την περιφρουρήσουν την εφαρμογή της. Αυτό που απασχολεί την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη;».

