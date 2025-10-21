Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο

Με σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και με παραινέσεις προς τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε την τροπολογία που περνά την αρμοδιότητα για την καθαριότητα και ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός έκανε εκτεταμένη αναφορά στο ζήτημα της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας – αφού στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών που είναι γραμμένα στο πλακόστρωτο της πλατείας – απευθυνόμενος στους συγγενείς τους για τους οποίους είπε ότι «κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη ούτε την οργή τους για γονείς που έχασαν τα παιδία τους. Όμως ένα είδος ακτιβισμού στο εθνικό Μνημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματα τους. Το αίτημα τους είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα αποδοθεί μέσα από την δίκη».

«Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στην περίπτωση των αιτημάτων του κ. Ρούτσι για την εκταφή των οστών του παιδιού του», συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Σεβόμαστε και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και εκφράζουμε την ικανοποίηση μας που η δικαιοσύνη έδωσε λύση στο αίτημα», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους ήρωες» και διερωτήθηκε: «Τα αιτήματα (σ.σ. των συγγενών) έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν;».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «γεννάται και ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Εύχομαι να προχωρήσουν γιατί πι γονείς πρέπει να πάρουν τις απαντήσεις που ζητούν. Με σεβασμό στους γονείς που επέλεξαν αυτό τον τρόπο διαμαρτυρίας ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους. Που όταν είδαν τα Τέμπη να φεύγουν από το φως της δημοσιότητας και τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να πέφτουν έκαναν ότι ήταν δυνατόν να την επαναφέρουν. Φορώντας, κ. Κωνσταντοπούλου, την μάσκα της αλληλεγγύης. Είστε εσείς οι οποίοι ενώ, σήμερα 36 είναι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Τεμπών και 2 στελέχη της κυβέρνησης παραπέμφθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο, από την άλλη πλευρά ποιοι υπάρχουν; Οι οπαδοί του ξυλολίου που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν επιχειρούν να τις αναστήσουν».

Ενώ κάνοντας ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι ουσιαστικά ακολουθεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ χαρακτήρισε «ακατανόητη» τη γραμμή του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, το οποίο και κάλεσε να αναθεωρήσει θέση του και να συνταχθεί με την πλειονότητα των πολιτών, ενώ έκανε λόγο για «τεχνητή απόπειρα διχασμού» αναφερόμενος – όπως είπε – στην «δήθεν διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων» και θύμισε ότι ο ίδιος είχε υποκλιθεί μπροστά τους.

Επιστρέφοντας στην τροπολογία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «τέτοιοι χώροι, τέτοια μνημεία αγνώστου στρατιώτη υπάρχουν σε πολλές άλλες πρωτεύουσες. Η Αψίδα του Θριάμβου. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στο Άρλινγκτον. Φαντάζεστε ότι σε αυτά τα μνημεία θα μπορούσε να πάει κάποιος να τα καταλάβει, να κάνει διαδήλωση ή να τα βεβηλώσεις με οποιονδήποτε άλλο τρόπο; Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μία ιδιαιτερότητα η οποία έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την κοινή λογική σε όλες τις ευνομούμενες πολιτείες του κόσμου;», λέγοντας ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι «ιστορικός χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις» και προσθέτοντας ότι «οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο».

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα με νηφαλιότητα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι καταφατική. Η απόφαση της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι καταφατική. Δεν θα επιτρέπονται διαδηλώσεις άσχετες με την αποστολή τους ούτε θα γίνονται αποδεκτές διαμαρτυρίες όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα ή από το πόσο δίκαιο αισθάνονται ότι έχουν οι εκφραστές των αιτημάτων».

