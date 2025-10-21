search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

21.10.2025 17:26

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αφέθηκε να καταρρεύσει ένας ελεγκτικός κρατικός μηχανισμός κατέθεσε η πρόεδρος των εργαζομένων

21.10.2025 17:26
vasilouli opekepe – new

«Τεράστια υποστελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν συναντάται σε καμιά άλλη αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΕ», κατήγγειλε κατά την κατάθεση της στην εξεταστική επιτροπή η Ανδρονίκη Βασιλούλη. 

«Θεωρώ ότι ένας ελεγκτικός μηχανισμός, αφέθηκε να καταρρεύσει», είπε η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Οργανισμού απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για να προσθέσει ότι από 1700 εργαζόμενους  που προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο σήμερα απασχολούνται μόλις 520.  

Η μάρτυρας απαντώντας σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως «είναι άδικο να μιλάμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αγνοώντας την γύρω κατάσταση». Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο των επισυνδέσεων, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κάτι ποινικό ή κάτι άλλο». 

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως «παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, τις επαναδιατυπώσεις τους και τις διαδοχικές επαναλήψεις, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων τη λέξη «σκάνδαλο» στην οποία έχει επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά».

Από το ΠΑΣΟΚ ανέφεραν ότι η κατάθεσή της προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία και την ανεξαρτησία του ΟΠΕΚΕΠΕ.  «Η κ. Βασιλούλη διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα. Η ταύτισή της με τον προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί πολλά ερωτήματα», αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν πως «η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βασιλούλη τόνισε ότι οι εργαζόμενοι, παρά τις ελλείψεις πόρων, είχαν ζητήσει επανειλημμένα την ανεξαρτητοποίηση του Οργανισμού από ιδιώτες και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου».

«Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο κι αν οι μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή αποφεύγουν επιμελώς να αποδεχτούν την ύπαρξη σκανδάλου», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπληρώσουν πως «την συστηματική υποστελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη κατέδειξαν οι απαντήσεις της Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρονίκης Βασιλούλη, στις ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου».

