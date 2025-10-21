search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:34
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

21.10.2025 16:23

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

21.10.2025 16:23
xaritsis vouli 77- new

«Ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας» και τη «στρατιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου» κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη ο Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτηρίζοντάς τη ρύθμιση επαίσχυντη και κατάπτυστη.

Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι η ΝΔ ακολουθεί τις πρακτικές του καθεστώτος Ερντογάν. «Το καθεστώς Ερντογάν απαγόρευσε γενικά και καθολικά τις συγκεντρώσεις γύρω από το Μνημείο της Δημοκρατίας και απέδωσε τον δημόσιο χώρο γύρω από το μνημείο αποκλειστικά σε τελετές του κράτους. Δώδεκα χρόνια μετά, στην Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να απαγορεύσει γενικά, καθολικά και προληπτικά τις συναθροίσεις στην πλατεία Συντάγματος», είπε, ενώ έκανε λόγο για εκφοβισμό και τραμπουκισμό της εξουσίας.

Όπως είπε, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συσπειρώσει την ακροδεξιά η πλειοψηφία των πολιτών δεν θα την ακολουθήσει. «Να αποσύρετέ τώρα την τροπολογία η αλλιώς τολμήστε να την εφαρμόσετε και στην πρώτη σύλληψη διαδηλωτή ή στην πρώτη φυλάκιση πολίτη θα πέσετε από την λαϊκή κατακραυγή», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης. 

