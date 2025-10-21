search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

21.10.2025 15:35

Ζωή κατά Ντόρας για «τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ» – «Φόρος μνήμης και τιμής στα παιδιά που “σκότωσε” η κυβέρνηση»

21.10.2025 15:35
zoi-ntora-34

Σφοδρή επίθεση στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις δηλώσεις της σχετικά με τα καντηλάκια στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

«Η κ. Μπακογιάννη, αδελφή του Πρωθυπουργού, της οποίας το αυτοκίνητο σκότωσε άνθρωπο, είπε “δεν θέλουμε καντηλάκια του ΙΚΕΑ”; Αυτό λέει; Αυτό εκστομίζει το θράσος, η αλαζονεία, η ύβρις! Δεν θέλουμε καντηλάκια του ΙΚΕΑ;» διερωτήθηκε σε υψηλούς τόνους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγορώντας την οικογένεια –όπως είπε- Μητσοτάκη ότι «δεν έχει πάρει είδηση τι συμβαίνει στη χώρα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την κ. Μπακογιάννη και τον πρωθυπουργό να κατανοήσουν πως τα ονόματα που γράφτηκαν με κόκκινη μπογιά δεν είναι καντηλάκια του ΙΚΕΑ, αλλά φόρος μνήμης και τιμής στα παιδιά που «σκότωσε» η κυβέρνηση. «Μόνον ο στενός κύκλος του Μεγάρου Μαξίμου ενοχλείται από την αναγραφή των ονομάτων, γιατί τους θυμίζει το έγκλημα και τις ευθύνες που αποφεύγουν, θέλουν μνημείο λήθης», είπε για προσθέσει πως  «σήμερα μπήκε φυλακή ο Σαρκοζί», υπονοώντας την ανάγκη λογοδοσίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θύμισε πως ακόμη και στελέχη αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο Νίκος Δένδιας πήραν αυτονόητη θέση υπέρ των αιτημάτων Ρούτσι, ενώ προανήγγειλε δε, ότι θα συζητήσει με άλλα κόμματα για την κατάθεση ονομαστικής ψηφοφορίας. 

