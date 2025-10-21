search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.10.2025 14:41

Μητσοτάκης από το Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων (Photo/Video)

21.10.2025 14:41
Ως «επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του κράτους και του Ιδρύματος Ωνάση με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην πατρίδα μας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τα εγκαίνια του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου, με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων. Έτσι, σταδιακά θα επεκτείνει το σύνολο των ζωτικών οργάνων. Είναι σημαντικό ότι εδώ θα μπορούν να γίνονται μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά, καρδιάς, πνευμόνων και σύντομα ήπατος. Εδώ, θα αναπτυχθεί και το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα, δίνοντας μια λύση σε μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους που μέχρι τώρα κατέφευγαν σε κέντρα του εξωτερικού».

Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην καμπάνια του υπουργείου Υγείας και στο ενδιαφέρον που εξέφρασαν 50.000 πολίτες μέσα σε είκοσι μέρες για να γίνουν δωρητές οργάνων. «Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση για να πάρουμε αυτή την απόφαση προσφοράς», είπε, ανακοινώνοντας ότι η καμπάνια ενημέρωσης μέσω e-mail θα γίνεται κάθε Οκτώβριο. Τόνισε, δε, ότι «το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από έξι χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ένσταση αντισυνταγματικότητας από αντιπολίτευση και σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση – live

ΚΟΣΜΟΣ

Χείρα βοηθείας στον Ζελένσκι από τους συμμάχους της Ουκρανίας εν μέσω φόβων για μια «κακή» συμφωνία Τραμπ-Πούτιν

ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό «φράκαρε» επί δύο ώρες στην Καλλιδρομίου – Προκάλεσε φθορές σε οχήματα

LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

