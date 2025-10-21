Μητσοτάκης από το Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων (Photo/Video)

Ως «επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του κράτους και του Ιδρύματος Ωνάση με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην πατρίδα μας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τα εγκαίνια του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου, με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων. Έτσι, σταδιακά θα επεκτείνει το σύνολο των ζωτικών οργάνων. Είναι σημαντικό ότι εδώ θα μπορούν να γίνονται μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά, καρδιάς, πνευμόνων και σύντομα ήπατος. Εδώ, θα αναπτυχθεί και το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα, δίνοντας μια λύση σε μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους που μέχρι τώρα κατέφευγαν σε κέντρα του εξωτερικού».

Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην καμπάνια του υπουργείου Υγείας και στο ενδιαφέρον που εξέφρασαν 50.000 πολίτες μέσα σε είκοσι μέρες για να γίνουν δωρητές οργάνων. «Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση για να πάρουμε αυτή την απόφαση προσφοράς», είπε, ανακοινώνοντας ότι η καμπάνια ενημέρωσης μέσω e-mail θα γίνεται κάθε Οκτώβριο. Τόνισε, δε, ότι «το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από έξι χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή».

