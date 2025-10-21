search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 18:20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

21.10.2025 17:11

Νικήτας Κακλαμάνης για τα περί αντιθεσμικών παρεμβάσεων που κατήγγειλε ο Βελόπουλος: «Ρόλος μου να ενώνω και όχι να διχάζω»

21.10.2025 17:11
kaklamanis 55- new

Απάντηση σε όσα του καταλόγισε ο Κυριάκος Βελόπουλος περί αντιθεσμικών παρεμβάσεων έδωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο Πρόεδρος της Βουλής μετά τις καταγγελίες από βήματος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ότι παρενέβη προκειμένου να λήξει η διαμάχη Φλώρου – Γραμμένου, τόνισε ότι ο ρόλος του είναι να ενώνει και όχι να διχάζει. 

Σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους ο Νικήτας Κακλαμάνης επεσήμανε καταρχάς πως δεν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χήτα.

«Ήρθε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος στο γραφείο μου και μου δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Βασίλη Γραμμένο, που έχουν τη γνωστή αντιδικία (σ.σ. ο Κ. Φλώρος είχε επιτεθεί εντός της Βουλής στον Β. Γραμμένο). Εγώ του είπα πως θα το μεταφέρω στην Ελληνική Λύση. Δια ζώσης συναντήθηκα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χήτα και μου είπε “ξέχασέ το, γιατί υπάρχει και βεντέτα μεταξύ Βελόπουλου και οικογένειας Φλώρου”», διευκρίνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης και συμπλήρωσε πως αυτή υπήρξε η παρέμβασή του και δεν μετανιώνει. 

Εκτίμησε, δεν αν και απέφυγε να απαντήσει ευθέως, εάν η επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου στο πρόσωπό του ήταν απόρροια του δημόσιου καταχεριάσματος για τη στάση του απέναντι στον Δημήτρη Καιρίδη. «Όποιος θέλει τα συνδέει…», είπε με νόημα. 

Από βήματος Βουλής, νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ισχυρίστηκε πως ο Πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χήτα να μεσολαβήσει προκειμένου ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλης Γραμμένος να αποσύρει τη μήνυση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. 

Κατά τ’ άλλα, ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε γνωστό πως ο «χρονοκόφτης» θα εφαρμοστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ήδη, όπως είπε, έχει στείλει στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες όλες τις προτεινόμενες αλλαγές. Διευκρίνισε ακόμη, ότι θα υπάρχει ανοχή 25% οριζόντια σε όλους τους ομιλητές, πριν από την αυτόματη διακοπή. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί δεν θα μπορούν να παρέμβουν σε συζήτηση νομοσχεδίου περισσότερες από τρεις φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων προκειμένου να ζητηθεί ο λόγος κι αυτό μεταφράζεται ως «καρφί» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που επικαλείται την ιδιότητες της ως προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κι ως πρώην Προέδρου της Βουλής.

