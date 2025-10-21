Δεν υπάρχουν σχέδια για άμεση συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον», δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ πρότεινε μια ακόμη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επίσης δεν έχουν σχέδια να συναντηθούν αυτοπροσώπως, δήλωσε ο αξιωματούχος, λέγοντας ότι η τηλεφωνική τους επικοινωνία τη Δευτέρα ήταν «παραγωγική».

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε την Τρίτη ότι καθυστερεί την τελευταία προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και επέμεινε ότι δεν έχει αλλάξει τα αιτήματά του ενόψει πιθανών συνομιλιών.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία και οι κορυφαίοι διπλωμάτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα, με τη δική του σύνοδο κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ακολουθεί στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει τώρα ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για καμία από τις δύο συναντήσεις.

«Δεν μπορούμε να αναβάλουμε ό,τι δεν έχει συμφωνηθεί», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS της Ρωσίας νωρίς την Τρίτη, απαντώντας σε δημοσίευμα του CNN ότι η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε αναβληθεί επ’ αόριστον.

Ο Ριάμπκοφ δήλωσε ότι δεν υπήρξε σαφής συμφωνία για το πότε ή πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

«Όλα βρίσκονται σε εξέλιξη, οι εσωτερικές διεργασίες συνεχίζονται. Μόλις υπάρξουν νέες πληροφορίες, θα σας ενημερώνουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επανέλαβε τα σχόλια του Ριάμπκοφ όταν μιλούσε για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Δεν μπορείς να αναβάλεις κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ στην καθημερινή του ενημέρωση.

«Ακούσατε δηλώσεις τόσο από την αμερικανική πλευρά όσο και από τη δική μας πλευρά ότι αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Επομένως, δεν ορίστηκε αρχικά ακριβές χρονοδιάγραμμα», είπε.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα όπου συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» στην προετοιμασία μιας συνόδου κορυφής μεταξύ των δύο προέδρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο Μάρκο Ρούμπιο και εγώ συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και πώς θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε ένα αμοιβαία συμφωνημένο πλαίσιο για την επόμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Το κλειδί δεν είναι ο τόπος ή ο χρόνος, αλλά το πώς θα προχωρήσουμε ουσιαστικά στα καθήκοντα που συμφωνήθηκαν και για τα οποία επιτεύχθηκε ευρεία συνεννόηση στο Άνκορατζ», είπε, αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

«Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε αυτές τις τηλεφωνικές επαφές για να αξιολογήσουμε καλύτερα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πώς να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η θέση της χώρας παραμένει συνεπής με τις συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν μεταξύ Πούτιν και Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άνκορατζ.

«Αυτές οι συνεννοήσεις βασίζονται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε εκείνη την εποχή, την οποία ο Πρόεδρος Τραμπ διατύπωσε πολύ συνοπτικά όταν είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ειρήνη, όχι μια άμεση εκεχειρία που δεν θα οδηγήσει πουθενά», είπε.

Την Κυριακή, μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα με τον Πούτιν και στη συνέχεια μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει την άμεση παύση των μαχών, όπως ζητούν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του.

Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν στη γραμμή της μάχης – να πάνε σπίτι τους, να σταματήσουν να πολεμούν, να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One. «Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα», είπε.

Οι ηγέτες ευρωπαϊκών εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν κοινή δήλωση την Τρίτη, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τις μάχες και υπονοώντας ότι η Ρωσία φαινόταν απρόθυμη να επιδιώξει μια ειρηνευτική συμφωνία σε αυτό το στάδιο.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι μάχες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», ανέφερε η δήλωση, που δημοσιεύθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και στην αμυντική της βιομηχανία, μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη», ανέφερε.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News «Meet the Press», η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή, ο Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να γίνει πιο αυστηρός με τον Πούτιν και δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής τους στη Βουδαπέστη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, βρέθηκε στην Ουάσινγκτον την Τρίτη. Δημοσίευσε στο Facebook: «Έχουμε μπροστά μας κάποιες σοβαρές μέρες».

