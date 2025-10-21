Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές χώρες και το Κίεβο ετοιμάζουν μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με βάση τις σημερινές γραμμές του μετώπου, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg News.

Ένα συμβούλιο στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, πρόσθεσε το πρακτορείο που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Με βάση αυτήν την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Θα υπάρξει επίσης μια πρόβλεψη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει με την Ουκρανία σε κατάπαυση του πυρός και δεσμευτούν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις εδαφικές προελάσεις, η πρόταση προβλέπει την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αν και περίπου 300 δισ. δολάρια σε παγωμένα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν άμεσα σε περίπτωση νέας επίθεσης της Ρωσίας κατά της γείτονά της.

Η Μόσχα και το Κίεβο θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή ως ρωσική, σύμφωνα με τις πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό των συγκρούσεων στις υπάρχουσες γραμμές, παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί στον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς συζητούν εμπιστευτικές διαβουλεύσεις. Οποιαδήποτε πρόταση θα χρειαστεί επίσης τη στήριξη της Ουάσιγκτον, και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές.

