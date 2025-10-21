search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 19:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 19:40

Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

21.10.2025 19:40
UKRAINE

Οι ευρωπαϊκές χώρες και το Κίεβο ετοιμάζουν μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με βάση τις σημερινές γραμμές του μετώπου, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg News.

Ένα συμβούλιο στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, πρόσθεσε το πρακτορείο που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Με βάση αυτήν την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Θα υπάρξει επίσης μια πρόβλεψη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει με την Ουκρανία σε κατάπαυση του πυρός και δεσμευτούν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις εδαφικές προελάσεις, η πρόταση προβλέπει την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αν και περίπου 300 δισ. δολάρια σε παγωμένα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν άμεσα σε περίπτωση νέας επίθεσης της Ρωσίας κατά της γείτονά της.

Η Μόσχα και το Κίεβο θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή ως ρωσική, σύμφωνα με τις πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό των συγκρούσεων στις υπάρχουσες γραμμές, παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί στον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς συζητούν εμπιστευτικές διαβουλεύσεις. Οποιαδήποτε πρόταση θα χρειαστεί επίσης τη στήριξη της Ουάσιγκτον, και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές.

Διαβάστε επίσης:

«Σε πολύ καλή κατάσταση» η εκεχειρία στο Ισραήλ λέει ο Τζ. Ντ. Βανς, παρά τις βίαιες επιθέσεις το Σαββατοκύριακο

Ανασφάλιστα τα κοσμήματα στο Λούβρο – Δεν θα αποζημιωθεί το γαλλικό δημόσιο

Άδεια οδήγησης: «Πράσινο φως» από το Ευρωκοινοβούλιο στους νέους κανόνες – Τι αλλάζει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: «Λαγός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση Δένδια

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «τρικυμία εν κρανίω» και οι «υποκριτές και φαρισαίοι»

vance
ΚΟΣΜΟΣ

«Σε πολύ καλή κατάσταση» η εκεχειρία στο Ισραήλ λέει ο Τζ. Ντ. Βανς, παρά τις βίαιες επιθέσεις το Σαββατοκύριακο

podense olympiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1-0: Live o αγώνας του Champions League

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 19:56
famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: «Λαγός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση Δένδια

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «τρικυμία εν κρανίω» και οι «υποκριτές και φαρισαίοι»

1 / 3