«Σε πολύ καλή κατάσταση» η εκεχειρία στο Ισραήλ λέει ο Τζ. Ντ. Βανς, παρά τις βίαιες επιθέσεις το Σαββατοκύριακο

Στο Ισραήλ βρίσκεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προκειμένου να διαπιστώσει ποια είναι η κατάσταση μετά την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Τελ Αβιβ και Χαμάς, στην Αίγυπτο.

Ο Βανς ξεκίνησε την ομιλία του ανακοινώνοντας τα εγκαίνια του Κέντρου Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας για την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ευχαρίστησε την ισραηλινή κυβέρνηση και άλλους εταίρους, λέγοντας ότι υπάρχει «πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος δεν παρέλειψε να επικρίνει τα ΜΜΕ κάνοντας λόγο για «περίεργη στάση» στα αμερικανικά και δυτικά μέσα ενημέρωσης απέναντι στην κατάπαυση του πυρός, την οποία περιέγραψε ως «επιθυμία υποστήριξης της αποτυχίας».

Είπε ότι κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό ή υπάρχει μια πράξη βίας, υπάρχει μια «τάση» να πούμε ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την τήρηση της εκεχειρίας, ο Βανς απάντησε πως η περασμένη εβδομάδα μου έχει δώσει «μεγάλη αισιοδοξία».

«Θα υπάρξουν στιγμές που θα φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα απαιτηθεί διαμεσολάβηση, εποπτεία και παρακολούθηση».

«Αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος», είπε, καθώς η εκεχειρία βρίσκεται «σε πολύ καλή κατάσταση».

«Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει; Όχι», πρόσθεσε. «Αλλά δεν κάνεις δύσκολα πράγματα κάνοντας μόνο ό,τι είναι 100% σίγουρο – τα κάνεις προσπαθώντας».

Η επιστροφή όλων των σορών ομήρων «δεν θα γίνει εν μία νυκτί»

Ο Βανς απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιστροφή των σορών όλων των νεκρών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, είπε ότι «εστιάζει» στην επιστροφή των σορών στις οικογένειές τους, ώστε να γίνει μια σωστή ταφή.

Αλλά ο Βανς πρόσθεσε, «αυτό είναι δύσκολο, δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη».

Όπως εξήγησε, ορισμένοι από τους ομήρους είναι θαμμένοι κάτω από χιλιάδες κιλά ερειπίων, ενώ η τύχη άλλων είναι εντελώς άγνωστη.

Ο Βανς είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργασίες για την ανάκτησή τους θα σταματήσουν ή ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στην εύρεση των λειψάνων, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται υπομονή: «Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο».

Οι ΗΠΑ δεν θα θέσουν προθεσμία για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Βανς δήλωσε βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι η ειρήνη θα διατηρηθεί και ότι ο αφοπλισμός αποτελεί μέρος του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν δεν το κάνουν, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Χαμάς θα εξαλειφθεί, πρόσθεσε ο Βανς.

Ο αντιπρόεδρος είπε ακόμη ότι δεν θα θέσει συγκεκριμένη προθεσμία στο χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού.

Όπως είπε, μέρος της επίτευξης αυτού είναι η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας για να καταστεί η Γάζα ασφαλής.

