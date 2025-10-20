Ακροβασίες και ασάφεια από την ΕΕ στην προοπτική συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη

Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να παλεύουν με την ιδέα μιας πιθανής συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, η οποία θα σηματοδοτούσε την πρώτη φορά από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία που ο Πούτιν, ένας άνθρωπος που υπόκειται σε κυρώσεις και ένταλμα σύλληψης, πατάει το πόδι του σε ευρωπαϊκό έδαφος .

Καθώς συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα για μια συνάντηση στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησαν μια λεπτή γραμμή μεταξύ της υποστήριξης της διπλωματίας του Τραμπ και της υπεράσπισης της ακεραιότητας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), από το οποίο ο Πούτιν καταζητείται για την απέλαση και μεταφορά δεκάδων χιλιάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Η Ουγγαρία παραμένει συμβαλλόμενο μέρος του ΔΠΔ μέχρι την έναρξη ισχύος της αποχώρησής της τον επόμενο χρόνο. Η χώρα έχει ήδη αγνοήσει ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα άτομο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ να έρχεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα», παραδέχτηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας.

«Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από αυτό. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε, πώς πάνε αυτά τα πράγματα στη Βουδαπέστη, καθώς έχουμε δηλώσει πολύ σθεναρά ότι η Ρωσία διαπραγματεύεται μόνο όταν βρίσκεται υπό πίεση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα το κάνει αυτό».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κέστουτις Μπούντρις, ήταν πιο ωμός στην εκτίμησή του.

«Δεν υπάρχει θέση για εγκληματίες πολέμου στην Ευρώπη», είπε κατά την άφιξή του.

Παρ ‘όλα αυτά, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να συνδυαστούν με την καταπολέμηση της ατιμωρησίας από το ΔΠΔ. Το δικαστήριο δεν διαθέτει εξουσία επιβολής και βασίζεται αποκλειστικά στην καλή θέληση των κυβερνήσεων για την πραγματοποίηση συλλήψεων.

«Πρέπει να τηρούμε τις αρχές της Ευρώπης στις οποίες όλοι συμφωνήσαμε και η μόνη θέση για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι η Χάγη μπροστά στο δικαστήριο και όχι σε καμία από τις πρωτεύουσές μας», είπε.

Εκτός από το ένταλμα του ΔΠΔ, τα κράτη μέλη θα εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο χορήγησης προσωρινών εξαιρέσεων από μια ευρεία απαγόρευση του εναέριου χώρου για ρωσικά αεροσκάφη. Εναλλακτικά, ο Πούτιν θα μπορούσε να κάνει μια μακρά παράκαμψη και να εισέλθει στην Ουγγαρία μέσω των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Γάλλος Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι ήταν «χρήσιμο» το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον συνέχισε τις διμερείς επαφές με τη Μόσχα, αλλά σημείωσε ότι η παρουσία του Πούτιν στην επικράτεια του μπλοκ, η οποία σπάει ταμπού, «έχει νόημα μόνο εάν οδηγήσει σε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει συμφέρον να αποδεχτεί την αρχή της άμεσης κατάπαυσης του πυρός, επειδή ο χρόνος είναι εναντίον του», δήλωσε ο Μπαρό, αναφερόμενος στον αντίκτυπο των κυρώσεων της ΕΕ.

Η γραμμή επαφής

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Δευτέρας έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν και φιλοξένησε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, την οποία οι Financial Times και το Reuters χαρακτήρισαν τεταμένη, ο Τραμπ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν στις γραμμές μάχης».

«Πηγαίνετε σπίτι, σταματήστε να σκοτώνετε ανθρώπους και τελειώστε», είπε στο Air Force One.

Η συνεχώς μεταβαλλόμενη διπλωματία της Ουάσιγκτον έχει για άλλη μια φορά τροφοδοτήσει φόβους ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης κινδυνεύει να αποφασιστεί χωρίς την παρουσία Ευρωπαίων, σχολίαζει σε δημοσίευμά του το euronews.com.

«Ας δούμε τι θα συμβεί, τι είδους συνάντηση (θα είναι) και πού θα γίνει στο τέλος», δήλωσε η Φινλανδή Ελίνα Βάλτονεν. «Στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει ανεξαρτήτως Ευρώπης τι εμπίπτει στην εξουσία λήψης αποφάσεων της Ευρώπης».

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συνάντηση στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αυτή τη φορά θα είναι παρών τουλάχιστον ένας Ευρωπαίος ηγέτης: ο Βίκτορ Όρμπαν. Το γεγονός ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκτροχιάσει τη συλλογική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενεργεί ως οικοδεσπότης έχει εντείνει περαιτέρω την ανησυχία για το πιθανό αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής της Βουδαπέστης.

Ο Λαρς Λέκε Ράσμουσεν της Δανίας προσπάθησε να κατευνάσει την ανησυχία, λέγοντας ότι η Βουδαπέστη θα χρησιμεύσει «απλώς ως χώρος διεξαγωγής της συνάντησης», χωρίς εξουσίες καθορισμού της ημερήσιας διάταξης.

«Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό εκτός από το να τονίσω ότι είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υποστηρίζουμε την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για κατάπαυση του πυρός στη γραμμή επαφής. Τίποτα περισσότερο από αυτό», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους.

«Και αν η (σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης) αφορά αυτό, είναι απολύτως εντάξει».

Ο Ισπανός ομόλογός του, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, εξέφρασε ένα παρόμοιο μήνυμα, καθώς ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους να «αναρωτηθούν τι μπορούμε να κάνουμε» για να εντείνουν την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και να διατηρήσουν την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

«Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα, και όχι τόσο να ρωτάμε τι θα κάνουν οι άλλοι», είπε.

Οι Βρυξέλλες εργάζονται πάνω σε μια πρωτοβουλία για τη χρήση των ταμειακών υπολοίπων των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για την έκδοση δανείου ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για την κάλυψη οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου είναι σχεδόν έτοιμο να τεθεί σε ισχύ, με τη Σλοβακία να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο για άσχετα ζητήματα .

Επιπλέον, η ΕΕ εξετάζει νέα σχέδια για παρέμβαση σε σκάφη του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, τα οποία είναι ύποπτα ότι επιτρέπουν πράξεις δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών.

