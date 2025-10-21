Ολλανδοί τουρίστες αντιμέτωποι με οργισμένους κατοίκους στη Βαλένθια – «Να γυρίσετε στα σπίτια σας» (Video)

Τα πνεύματα οξύνθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Βαλένθια την Κυριακή, όταν έξαλλοι ντόπιοι συγκρούστηκαν με μια ομάδα Ολλανδών τουριστών που επέβαιναν σε ποδήλατα.

Οι σκηνές που καταγράφηκαν στην κάμερα έδειχναν ένα πλήθος να φωνάζει στους τουρίστες να «φύγουν» καθώς οι δύο ομάδες παραλίγο να συγκρούονταν σε έναν στενό πλακόστρωτο δρόμο.

Se debería explicar a los turistas, básicamente a los neerlandeses, que València es una ciudad donde el viandante tiene preferencia. Esto no es Rotterdam y puedes hacer lo que te rote. Aperciban a los touroperadores de ese país. 🇳🇱 pic.twitter.com/OPVvBCfRP7 — Paco Alonso 🍊👉🦋 (@pacolonso) October 20, 2025

Η αντιπαράθεση φέρεται να ξέσπασε στην οδό Calle Danzas, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, αφού μια ποδηλατική εκδρομή έπεσε κατά λάθος στο μονοπάτι μιας διαμαρτυρίας κατά του τουρισμού που διοργανώθηκε από έναν σύλλογο κατοίκων που ονομάζεται Barrio en Peligro de Extincion – ή «Γειτονιά σε Κινδύνο Εξαφάνισης».

🇪🇸 SPANISH LOCALS SURROUND DUTCH TOURISTS SCREAMING "GO HOME"



Tensions exploded in Valencia's Old Town when locals surrounded Dutch cyclists during an anti-tourism protest, leading to shoving and shouting matches.



The neighborhood association claims the tourists refused to… https://t.co/4rg61e5d90 pic.twitter.com/QYhVS2TbBo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 21, 2025

Βίντεο δείχνει θυμωμένους κατοίκους να εμποδίζουν την ομάδα των τουριστών και να φωνάζουν «τουρίστες πηγαίνετε σπίτι σας», ενώ οι ποδηλάτες, εμφανώς ταραγμένοι, φώναζαν πίσω στα αγγλικά.

Μια γυναίκα φάνηκε έτοιμη να ξεσπάσει σε κλάματα καθώς η αντιπαράθεση κλιμακωνόταν, με σπρωξίματα και ανταλλαγές προσβολών και στις δύο γλώσσες.

Ένας τουρίστας εθεάθη να σηκώνει τη γροθιά του και να φωνάζει «γαμώτο» καθώς έφευγε, ενώ μια ντόπια ανταπέδωσε χτυπώντας τα οπίσθιά της χλευάζοντας.

Σύμφωνα με την ομάδα κατοίκων, η σύγκρουση ξεκίνησε όταν οι ποδηλάτες αρνήθηκαν να κατέβουν ή να επιβραδύνουν καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τη διαμαρτυρία.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος παραδέχτηκε ότι φώναξε αντιτουριστικά συνθήματα, αλλά κατηγόρησε τους επισκέπτες ότι έγιναν «επιθετικοί και βίαιοι».

Ανέφερε ότι η διαμάχη προήλθε από την ευρύτερη οργή στη Βαλένθια για «τον τουρισμό και την κερδοσκοπία που κατακλύζουν τις γειτονιές και εκδιώκουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους».

Η ομάδα κατηγόρησε τους μεγάλους επενδυτές ακινήτων και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ότι «έγιναν οι κυρίαρχοι της πόλης», ενώ κατηγόρησε τις τοπικές αρχές ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τους κατοίκους από την αύξηση των ενοικίων, τα θορυβώδη τουριστικά διαμερίσματα και τις εξώσεις.

«Το λιγότερο που μπορούν να κάνουν οι τουρίστες είναι να σεβαστούν τις διαμαρτυρίες και να γνωρίζουν πώς οι ψυχαγωγικές τους δραστηριότητες μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας», αναφέρει η δήλωση.

«Επειδή αυτό δεν συμβαίνει, λέμε δυνατά: “Τουρίστες, πηγαίνετε σπίτι!”»

Το περιστατικό έρχεται μετά από μια σειρά αντιτουριστικών διαδηλώσεων σε όλη την Ισπανία τους τελευταίους μήνες, καθώς η δυσαρέσκεια αυξάνεται σε δημοφιλείς προορισμούς από τα Κανάρια Νησιά μέχρι την Καταλονία.

Στη Μαγιόρκα και τη Βαρκελώνη, ακτιβιστές οπλισμένοι με νεροπίστολα έχουν στοχεύσει τουρίστες, ενώ πέρυσι διαδηλωτές στην Τενερίφη εισέβαλαν σε μια παραλία και περικύκλωσαν παραθεριστές που φορούσαν τα μαγιό τους.

