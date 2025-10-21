Επστάιν: Καταπέλτης η συγγραφέας του βιβλίου της Τζιουφρέ – «Ιπτάμενα μέσα trafficking τα τζετ του» – Τι είπε για τον πρίγκιπα Άντριου

Νέες αποκαλύψεις για πτυχές του σκανδάλου του παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Nobody’s Girl», της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της.

Στον απόηχο των αποκαλύψεων του βιβλίου ο πρίγκιπας Άντριου αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη χρήση και των τελευταίων βασιλικών τίτλων που του είχαν απομείνει, καθώς όσα αποκαλύπτονται στο βιβλίο προκάλεσαν, οριστικά και αμετάκλητα, την οργή του βασιλιά Καρόλου Γ’.



Η δημοσιογράφος που βοήθησε την Βιρτζίνια Τζιουφρέ για τη συγγραφή του βιβλίου κάλεσε τον πρίγκιπα Άντριου να μοιραστεί όλα όσα γνωρίζει για τον παιδεραστή.

UK broadcast exclusive: Amy Wallace, co-author of Virginia Giuffre's powerful posthumous memoir is on Newsnight on Monday night 1030pm BBC Two, BBC News & iPlayer.



I’ve read this book – it contains harrowing accounts of the sexual abuse & cruelty Virginia Guiffre suffered at… pic.twitter.com/sJawriVlfZ — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) October 19, 2025

Η συγγραφέας των απομνημονευμάτων της Τζιουφρέ, Έιμι Γουάλας είπε στο BBC, πως υπήρχε μια περίοδος κατά την οποία ο πρίγκιπας Άντριου «δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τους ερευνητές στις ΗΠΑ», αλλά «για κάποιο λόγο δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος».

“You now must do for him what you do for us.”



Memoir co-writer Amy Wallace describes Virginia Giuffre’s alleged experience of being “sent off to sexually service Prince Andrew” by Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.



Prince Andrew denies all allegations made against him.… pic.twitter.com/lQMu4CzAJA — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 20, 2025





«Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε ακόμα να κάνει», πρόσθεσε η Γουάλας, η οποία πέρασε τέσσερα χρόνια γράφοντας το βιβλίο μαζί με την Βιρτζίνια Τζιουφρέ.



«Θα μπορούσε να πει, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές, “εξακολουθώ να αρνούμαι ότι ήμουν εμπλεκόμενος… ωστόσο, ήμουν σε αυτά τα σπίτια και ήμουν σε αυτό το νησί και ήμουν στο τζετ και είδα πράγματα, και ξέρω πόσο έχουν υποφέρει αυτές οι γυναίκες και θα ήθελα να μοιραστώ αυτά που είδα”».

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, -η οποία αυτοκτόνησε φέτος- αναφέρει στο βιβλίο της ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Λέει ότι η τρίτη φορά ήταν στο νησί του Επστάιν, στο πλαίσιο «οργίου» με τον παιδεραστή και περίπου οκτώ άλλες νεαρές γυναίκες.





«Η Βιρτζίνια ήθελε να λογοδοτήσουν όλοι οι άνδρες»

«Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Βιρτζίνια. Ξέρω ότι θα το θεωρούσε νίκη το γεγονός ότι αναγκάστηκε, με οποιονδήποτε τρόπο, να παραδώσει οικειοθελώς» τους τίτλους του ο πρίγκιπας Άντριου, είπε η Γουάλας. Το χαρακτήρισε «συμβολική χειρονομία» που έγραψε «σύγχρονη ιστορία όσον αφορά τη βασιλική εποχή», περιγράφοντάς την ως «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».



«Η Βιρτζίνια ήθελε να λογοδοτήσουν όλοι οι άνδρες στους οποίους είχε πωληθεί, παρά τη θέλησή της, και αυτός είναι μόνο ένας από αυτούς. Παρόλο που ο (Άντριου) συνεχίζει να το αρνείται, η ζωή του καταστρέφεται λόγω της συμπεριφοράς του στο παρελθόν, όπως είναι φυσικό», δήλωσε η συγγραφέας.



«Ιπτάμενα μέσα trafficking τα τζετ του Επστάιν, ο πρίγκιπας ‘Αντριου ήταν τουλάχιστον σε ένα»

Η Έιμι Γουάλας είπε ότι τα ιδιωτικά τζετ που χρησιμοποιούσε ο Επστάιν «είχαν ανακαινιστεί ώστε να χωρέσουν πολλά υπνοδωμάτια, είχαν σχεδιαστεί ως ιπτάμενα μέσα trafficking, ήταν εκεί για να χρησιμοποιούν τα κορίτσια».



«Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν σε τουλάχιστον ένα από αυτά τα τζετ που γνωρίζω, αν όχι σε περισσότερα. Πρέπει να αξιολογήσει την ηθική του πυξίδα – στην συμφωνία του με τη Βιρτζίνια είπε ότι αναγνωρίζει τον πόνο που υπέστησαν αυτές οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. Αν το νιώθεις πραγματικά, κάνε κάτι γι’ αυτό», ανέφερε η συγγραφέας.

Shocking accusations about Prince Andrew are revealed in Virginia Giuffre’s book, co-authored with @msamywallace on BBC Newsnight



Amy Wallace, "She was told she was going to meet a prince. This was a woman who as a young child loved the movie Cinderella. The idea of meeting a… pic.twitter.com/rNBZPnoM8h October 20, 2025





«Είμαι λυπημένη και νιώθω τιμή που μπορώ να μιλήσω τουλάχιστον λίγο εκ μέρους της για να την υπερασπιστώ. Έγραψε αυτό το βιβλίο για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους, για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Της αξίζει κάθε έπαινος για τον ρόλο που έπαιξε στο να αναγκάσει τον πρίγκιπα Άντριου να παραιτηθεί από μερικούς ακόμη τίτλους του, αλλά της αξίζει ακόμη περισσότερος έπαινος για το θάρρος που έδειξε να αντισταθεί και να πει “αυτό δεν είναι σωστό”», τόνισε η συγγραφέας.

Prince Andrew used Jeffrey Epstein’s private jet to fly to Scotland two months after paedophile financier Epstein was arrested for having sex with under-age girls, new flight logs have revealed



Flight records released in the US show that Ghislaine Maxwell was also on the flight pic.twitter.com/ENKYlWk1nF — The National (@ScotNational) October 20, 2025





Η συγγραφέας μίλησε και στο itv.com σημειώνοντας πως θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι «ο φετιχισμός για νεαρά κορίτσια» πέθανε μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ τόνισε ότι ο πρίγκιπας Άντριου θα μπορούσε ακόμα να βοηθήσει στην έρευνα.



Η Έιμι Γουάλας δήλωσε ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» για την αλήθεια των ισχυρισμών της Τζιουφρέ σχετικά με τον πρίγκιπα. «Ξέρετε ότι ο πρίγκιπας Άντριου μπορεί να αρνηθεί και το έχει κάνει επανειλημμένα, ότι δεν είναι άτομο που έκανε κάτι κακό. Αλλά ήταν στα σπίτια, ήταν στα τζετ, ήταν στο νησί, και θα μπορούσε να βγει μπροστά και να βοηθήσει τους ερευνητές. Θυμηθείτε ότι σε κάποιο σημείο είπε ότι ήταν απολύτως πρόθυμος να το κάνει, αλλά τελικά δεν βοήθησε ποτέ, δεν το υλοποίησε ποτέ», επανέλαβε στο itv.



«Αυτό που μου έλεγε πάντα για τη μνήμη της (η Βιρτζίνια) ήταν ότι μπορεί να μην θυμάται συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες, ημέρες της εβδομάδας, αλλά θυμάται, όπως θα θυμόσασταν κι εσείς αν ένας άνδρας ήταν από πάνω σας και σας βίαζε και το πρόσωπό του ήταν 15 εκατοστά μακριά από το δικό σας, θυμάστε αυτό το πρόσωπο», είπε η κυρία Γουάλας.

A book written by Virginia Giuffre, who was groomed and trafficked by sex offender Jeffrey Epstein as a teenager, hit UK shelves, renewing focus on Prince Andrew as he faces fresh attention over alleged encounters in London, New York and a private island https://t.co/qaBVQmsict pic.twitter.com/GWwPOiG160 — Reuters (@Reuters) October 21, 2025









«Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν πιο τερατώδης από τον Επστάιν»

Η συγγραφέας ανέφερε ότι αφότου έμαθε για τη ζωή της Βιρτζίνια, πίστευε ότι η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν «ακόμα πιο φρικτή και τερατώδης» από τον Επστάιν, επειδή ήταν «γυναίκα και χρησιμοποίησε το φύλο της για να παρασύρει νεαρά κορίτσια σε αυτό το άντρο της κόλασης».



«Ο πρίγκιπας Άντριου είναι μόνο ένας από τους πολλούς, αυτό το βιβλίο δεν αφορά τον πρίγκιπα Άντριου, αφορά ένα σύστημα ισχυρών, πλούσιων ανθρώπων που βλάπτουν ανθρώπους που δεν είναι ισχυροί και πλούσιοι», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Έκκληση του Ισραήλ στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνεϊ να μην συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ

Προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν συμμορφωθείτε, θα αφήσω να μπουν στη Γάζα και να σας “ισιώσουν”»

Τζέι Ντι Βανς: Στο Ισραήλ με… ειδική αποστολή, να πιέσει τον Νετανιάχου να μην τινάξει στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία