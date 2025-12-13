search
ΚΟΣΜΟΣ

13.12.2025 09:35

Νέες απειλές Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις

13.12.2025 09:35
donald_trump_new

Νέες απειλές για χερσαία πλήγματα εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα και σε άλλες περιοχές εκτόξευεσε ο αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το CNNi.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποτρέψει πιθανές χερσαίες επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε πως «δεν θέλει να το πει αυτό».

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει την πραγματοποίηση τέτοιων πληγμάτων, κατά των κυκλωμάτων που διακινούν ναρκωτικά μέσω οδικών και συνοριακών περασμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας.

«Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», απάντησε, τονίζοντας: «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».

Αϊτή: 18 χώρες στέλνουν δυνάμεις για την καταπολέμηση των συμμοριών

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ για συνομιλίες με Ζελένσκι και Ευρωπαίους

christmas dinner new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ερωτήσεις που χαλάνε το εορταστικό τραπέζι και πώς να τις αντιμετωπίσεις χωρίς ένταση, απολογίες ή καβγά

miss_finland
LIFESTYLE

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Νέες φωτογραφίες που «καίνε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ – «Δεν είναι κάτι σπουδαίο», απαντά (Video)

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για “Γκρούεζες”» – «Διπλάσιες οι δαπάνες στον προϋπολογισμό για την υγεία το 2026»

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 15 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

