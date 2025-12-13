Νέες απειλές Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις

Νέες απειλές για χερσαία πλήγματα εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα και σε άλλες περιοχές εκτόξευεσε ο αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το CNNi.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποτρέψει πιθανές χερσαίες επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε πως «δεν θέλει να το πει αυτό».

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει την πραγματοποίηση τέτοιων πληγμάτων, κατά των κυκλωμάτων που διακινούν ναρκωτικά μέσω οδικών και συνοριακών περασμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας.

«Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», απάντησε, τονίζοντας: «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».

