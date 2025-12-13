search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 09:03
ΚΟΣΜΟΣ

13.12.2025 08:35

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

13.12.2025 08:35
Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, μετέδωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το πρακτορείο ειδήσεων Fars, συμπληρώνοντας ότι στο πλοίο επέβαιναν ναυτικοί από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές.

«Ένα τάνκερ που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου ντίζελ αναχαιτίστηκε στον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars που επικαλείται αξιωματούχο της νότιας επαρχίας Ορμοζγκάν. Το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης, προσθεσε ο αξιωματούχος.

Πριν από δύο ημέρες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα μεγάλο τάνκερ στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, που υπόκειται σε κυρώσεις.

