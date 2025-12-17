Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Ερευνητές που παρακολουθούν άγριες πολικές αρκούδες στον βόρειο Καναδά παρατήρησαν κάτι εξαιρετικά σπάνιο αυτό το φθινόπωρο: μια μητέρα αρκούδα υιοθέτησε ένα μικρό που δεν ήταν βιολογικά δικό της.

Η πεντάχρονη μητέρα αρκούδα και τα 10 έως 11 μηνών μικρά της παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν σε κάμερα κατά τη διάρκεια της ετήσιας μετανάστευσης των πολικών αρκούδων κατά μήκος του δυτικού κόλπου Χάντσον κοντά στο Τσόρτσιλ της Μανιτόμπα, μια πόλη γνωστή για τον πληθυσμό των πολικών αρκούδων.

«Είναι ασυνήθιστο», δήλωσε σε ένα βίντεο η Αλίσα ΜακΚολ, επιστήμονας στο Polar Bears International. «Δεν ξέρουμε πραγματικά γιατί συμβαίνει… αλλά ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει καθόλου συχνά».

Είναι μόνο η 13η γνωστή περίπτωση υιοθεσίας από τις 4.600 αρκούδες που μελετήθηκαν για σχεδόν πέντε δεκαετίες στην περιοχή.

Η μητέρα αρκούδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά καθώς έβγαινε από τη φωλιά της την άνοιξη. Εκείνη την εποχή, είχε ένα μικρό, το οποίο οι επιστήμονες σημάδεψαν για μελέτη.

Το φθινόπωρο, την είδαν ξανά, αλλά αυτή τη φορά με δύο μικρά – το αρχικό μικρό που είχε σημαδευτεί και ένα άλλο χωρίς σήμα. Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι τι συνέβη στη βιολογική μητέρα του νέου μικρού, αλλά προσπαθούν να την ταυτοποιήσουν με γενετικά δείγματα.

«Οι αρκούδες χρειάζονται όλη τη βοήθεια που μπορούν να λάβουν αυτές τις μέρες με την κλιματική αλλαγή», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ο Ίβαν Ρίτσαρντσον, επιστήμονας πολικών αρκούδων στο Environment and Climate Change Canada. «Εάν τα θηλυκά έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα άλλο μικρό και να το φροντίσουν και να το απογαλακτίσουν με επιτυχία, είναι καλό για τις αρκούδες στο Τσόρτσιλ».

Οι πολικές αρκούδες στην άγρια ​​φύση έχουν μόνο 50% πιθανότητες να επιβιώσουν στην ενηλικίωση, αλλά το να έχουν μια μητέρα που τις φροντίζει βελτιώνει τις πιθανότητές τους.

Τα μικρά φαίνεται να είναι υγιή, είπαν οι ερευνητές, και πιθανότατα θα μείνουν με τη μητέρα τους μέχρι την ηλικία των περίπου δυόμισι ετών.

Στη συνέχεια, η οικογένεια αναμένεται να κατευθυνθεί προς τους θαλάσσιους πάγους, όπου τα μικρά θα μάθουν από τη μητέρα τους πώς να κυνηγούν φώκιες και να επιβιώνουν μόνα τους.

«Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι οι αρκούδες φροντίζουν η μία την άλλη», είπε ο Ρίτσαρντσον.

