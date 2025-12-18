search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 07:47

Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο για την Ουκρανία

18.12.2025 07:47
zelensky2 new

Νέες συνομιλίες απεσταλμένων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία προγραμματίζεται να διεξαχθούν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε χθες Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική προεδρία δεν αποκάλυψε τις συνθέσεις των αντιπροσωπειών.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Politico, την Ουάσιγκτον θα αντιπροσωπεύσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και τη Μόσχα ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι νέες συνομιλίες οργανώνονται αφού ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «πρόοδο» στην προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού του Κιέβου και της Ουάσιγκτον για το περιεχόμενο σχεδίου που προτάθηκε στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος, μετά τις συναντήσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων στο Βερολίνο. Ο κ. Ζελένσκι ωστόσο προειδοποίησε ταυτόχρονα πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από την πλευρά του επανέλαβε χθες πως οι στόχοι της επίθεσης στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία».

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά τις τροποποιήσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο Βερολίνο δεν είναι γνωστές. Το Κίεβο διαμαρτύρεται διότι το κείμενο προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά του.

Το αρχικό κείμενο είχε χαρακτηριστεί από την ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου υπερβολικά ευνοϊκό για το Κρεμλίνο.

Διαβάστε επίσης

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία – Ανησυχία για τον αριθμό των κρουσμάτων

ΗΠΑ: Αναζητείται δεύτερος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos_pappas_evrovouleytis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

anaptuxi anodos grafima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Ανάπτυξη μόνο στα χαρτιά κι για λίγους – 21% χαμηλότερη του ευρωπαίκού μέσου όρου η ατομική κατανάλωση

lazopoulos-new
MEDIA

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:46
nikos_pappas_evrovouleytis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

1 / 3