Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας επιδρομής drone σε χωριό που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Σουδάν, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο μαρτυρίες επιζώντων.

Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Κουρκάλ που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Καντούγκλι – πρωτεύουσας της πολιτείας του Νότιου Κορντοφάν –, η οποία πολιορκείται εδώ και 18 μήνες από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Ένα drone έπληξε εκτοπισμένους από την Καντούγκλι κατά την άφιξή τους στο Κουρκάλ», δήλωσε στο AFP ένας άνδρας που είχε εγκαταλείψει μαζί τους την πόλη για να αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως είδε τα πτώματα οκτώ γυναικών.

Οι ΔΤΥ κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ στην περιοχή του Νταρφούρ στα τέλη Οκτωβρίου, μια από τις σημαντικότερες νίκες που έχουν καταγράψει στα δυόμισι χρόνια πολέμου με τον σουδανικό στρατό. Αυτόν τον μήνα οι παραστρατιωτικοί συνεχίζουν την προέλασή τους προς τα ανατολικά και την περιοχή του Κορντοφάν, όπου τη Δευτέρα έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή του Σουδάν.

Μέχρι στιγμής ο εμφύλιος στο Σουδάν, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει σχεδόν 12 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων 4,3 εκατομμύρια έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, όπως το Τσαντ και το Νότιο Σουδάν, στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση παγκοσμίως.

