search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 00:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 22:58

Ιταλία: Οριστικά αθώος ο Ματέο Σαλβίνι για την υπόθεση του πλοίου της ΜΚΟ «Open Arms»

17.12.2025 22:58
matteo_salvini

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας εξέδωσε οριστική αθωωτική απόφαση για τον γραμματέα της Λέγκα και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Open Arms.

O Σαλβίνι είχε κατηγορηθεί για άρνηση καθήκοντος και για στέρηση ελευθερίας σε 147 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms. Τον Αύγουστο του 2019, ως υπουργός Εσωτερικών, δεν τους είχε επιτρέψει να αποβιβαστούν επί μέρες.

«Το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, δεν αποτελεί αδίκημα»

Πριν από ένα χρόνο, ο Ματέο Σαλβίνι είχε αθωωθεί επίσης από το δικαστήριο του Παλέρμο, το οποίο έκρινε ότι δεν είχε διαπράξει αδίκημα. Σήμερα, οι ανώτατοι δικαστές της χώρας απέρριψαν προσφυγή των Σικελών εισαγγελέων.

«Πέντε χρόνια σε δίκη: Το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, δεν αποτελεί αδίκημα», έγραψε απόψε στο διαδίκτυο ο γραμματέας της Λέγκα.

Διαβάστε επίσης:

«Να μη γίνουμε έρμαιο των μεγάλων δυνάμεων», τόνισε ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών – Στα χέρια χάκερ «εξαιρετικά ευαίσθητα» αρχεία

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 30 δισ. ευρώ για την πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sudan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο

kypello elladas tropaio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοταχώς για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ στους «8» και στο βάθος… ντέρμπι «αιωνίων» – Ο δρόμος προς τον τελικό

gallia-asthenoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Επιδημία γρίπης στη Γαλλία – Ανησυχία για τον αριθμό των κρουσμάτων

psg fifa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική Παρί Σεν Ζερμέν: Πήρε και το Διηπειρωτικό με ήρωα τον Σαφόνοφ, 2-1 την Φλαμένγκο στα πέναλτι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 00:19
sudan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν: Οκτώ νεκροί μετά από επιδρομή drone σε χωριό

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κι όμως κάποιοι στην κεντροαριστερά επιμένουν στον διάλογο

kypello elladas tropaio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοταχώς για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ στους «8» και στο βάθος… ντέρμπι «αιωνίων» – Ο δρόμος προς τον τελικό

1 / 3