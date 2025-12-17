«Να μη γίνουμε έρμαιο των μεγάλων δυνάμεων», τόνισε ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

«Δεν επιτρέπεται να γίνουμε έρμαιο των μεγάλων δυνάμεων», τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και έκανε λόγο για «σημείο καμπής στην Ιστορία», ζητώντας ενεργό ρόλο για τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη. Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε καθώς ο κόσμος αναδιοργανώνεται. Δεν επιτρέπεται να γίνουμε έρμαιο των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag, ενώ μίλησε και για «σε βάθος αναστάτωση της διεθνούς τάξης», τονίζοντας ότι «σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε με αξιοπιστία».

«Η Γερμανία επέστρεψε στη διεθνή σκηνή»

Η Γερμανία επέστρεψε στη διεθνή σκηνή, ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς και υπογράμμισε ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η βελτίωση των αμυντικών της δυνατοτήτων. «Η Γερμανία έχει αυξήσει σημαντικά τον αμυντικό της προϋπολογισμό και ενεργεί αναλόγως, στοχεύοντας να είναι τόσο ισχυρή, ώστε να μην μας επιτεθεί κανείς», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε τη θέση του υπέρ της αξιοποίησης των «παγωμένων» εντός ΕΕ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας.

«Από τη μία πλευρά, πρόκειται φυσικά για βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά πρόκειται επίσης για ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία, ότι θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εδώ για να βοηθήσουμε στον τερματισμό αυτού του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το βήμα για να παρατείνουμε τον πόλεμο. Θέλουμε να το κάνουμε για να τερματίσουμε τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό (…) Αυτό το ζήτημα δεν αφορά τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Μερτς και σημείωσε ότι θα υποστηρίξει αυτή την άποψη και αύριο στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, εκτιμώντας τις πιθανότητες επιτυχίας σε 50-50.

Νωρίτερα, απαντώντας ο κ. Μερτς σε ερωτήσεις βουλευτών, κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών σε τυχόν ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία για την περιφρούρηση εκεχειρίας, απέφυγε και πάλι να τοποθετηθεί ευθέως. «Υπάρχουν ερωτήματα σε αυτόν τον κόσμο που δεν είναι τόσο εύκολο να απαντηθούν όσο φαντάζεστε. Και αυτό είναι ένα από αυτά», είπε και αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στην πρόσφατη σύνοδο του Βερολίνου. «Περισσότερη διπλωματία από όση είδαμε εδώ τις τελευταίες ημέρες απλώς δεν είναι εφικτή», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να εξαναγκαστεί σε απαράδεκτες εδαφικές παραχωρήσεις.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι επιτεύχθηκε εκεχειρία «χάρη στη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Τραμπ» και πρόσθεσε ότι πρέπει τώρα να επιτευχθεί η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για διαρκή εκεχειρία. «Η Γερμανία παρέχει διπλωματική και ανθρωπιστική βοήθεια για την εγκαθίδρυση στη Γάζα κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς», υπογράμμισε.

